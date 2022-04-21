Las mejores cuentas bancarias para pymes

Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes tener la tentación de utilizar tu cuenta personal para pagar también los gastos derivados de tu negocio, pero te adelantamos que esa es una mala práctica.

Para empezar, Hacienda controla las operaciones bancarias de los autónomos y pymes. Además, las cuentas bancarias para pymes ofrecen múltiples ventajas y facilidades que no encontrarás en una cuenta para particulares. En este artículo te explicamos las razones por las que deberías abrir una cuenta bancaria para tu empresa.

¿Qué es una cuenta bancaria para pymes o autónomos?

Las cuentas negocio son cuentas bancarias que usan las pymes y los autónomos para administrar su dinero. Funcionan de forma similar a las cuentas bancarias personales, pero suelen dar más facilidades para gestionar las operaciones del día a día de un negocio, como por ejemplo:

cambio de divisas

pago de nóminas

cobros con TPV físico o virtual

transacciones entre cuentas internacionales

facilidades a la hora de pagar y domiciliar impuestos

tarjetas de crédito o débito de negocios

líneas de financiación

Cuando las empresas empiezan a crecer y contratan más personal o aumenta el volumen de los pagos a gestionar, es recomendable contar con una cuenta bancaria independiente para distinguir claramente entre lo que es una transacción comercial o personal.

¿Por qué una cuenta para pymes?

La obligación de abrir una cuenta bancaria para pymes depende del tipo de empresa que tengas. Si te has constituido como empresa, asociación u ONG, deberás tener una cuenta bancaria separada para asegurarte de que declaras correctamente los impuestos.

Para los autónomos, no hay una obligación tan clara de separar las cuentas personales y las de su actividad. No obstante, es mucho más fácil mantener una clara distinción entre las finanzas personales y del negocio, sobre todo de cara a una reclamación o inspección de Hacienda.

A continuación, te resumimos las principales ventajas de abrir una cuenta bancaria para pymes y cómo puede ayudarte a mejorar la gestión económica empresarial.

Facilidad para separar los gastos personales de los empresariales

Si mezclas las transacciones personales y las de la empresa en una sola cuenta, es más difícil organizar tus extractos bancarios y tener una visión global del estado de tu negocio.

Simplificación de la declaración de impuestos

Separar tus gastos personales de los de la empresa ayuda a organizar los registros contables y facilita la declaración de los impuestos. También te permite aprovechar las deducciones fiscales y, si por casualidad Hacienda te hace una inspección, tus finanzas personales estarán a salvo.

Imagen de profesionalidad

Una cuenta bancaria profesional demuestra que te tomas en serio tu negocio. Abrir una cuenta para pymes te permite operar en nombre de tu empresa, lo que refleja una imagen de profesionalidad frente a tus clientes y proveedores.

Posibilidad de cobrar con TPV

Si tienes un comercio electrónico o vendes tus productos al público y cobras a tus clientes de manera presencial, necesitas una cuenta corriente asociada a un terminal de punto de venta (TPV) para poder aceptar pagos con tarjeta. Cada banco fija sus propias comisiones y tarifas, por lo que debes prestar atención a las condiciones de cada uno.

Pago de nóminas y recibos

Una de las principales ventajas de abrir una cuenta bancaria para pymes es la posibilidad de domiciliar y pagar los recibos, como por ejemplo las cuotas de autónomos o los pagos a los proveedores habituales (como la compañía de la luz o el agua). También puedes automatizar el pago de las nóminas de los empleados para evitar retrasos.

Comparativa de las mejores cuentas para empresas

Las mejores cuentas corrientes para pequeñas empresas ofrecen muchas ventajas, como comisiones bajas o nulas, mayor accesibilidad a los cajeros automáticos, bajas comisiones para las tarjetas o una tarifa plana para cobrar con TPV. Con tantas opciones, elegir la cuenta bancaria para pymes que mejor se adapte a tus necesidades puede parecer complicado.

Cuentas en bancos tradicionales

La opción más tradicional es abrir una cuenta de negocios en uno de los principales bancos del país, como Santander o BBVA. Estos bancos te permiten hacer tus gestiones en persona gracias a su amplia red de sucursales y cajeros.

Algunas de las cuentas para pymes y autónomos que puedes contratar con los bancos tradicionales son:

Santander One Empresas

Cuenta Negocios de CaixaBank

Cuenta Negocios BBVA

Cuenta Expansión Negocios de Sabadell

Cuentas online y neobancos

El 30 % de las pymes ya trabaja con un neobanco, según la fintech Qonto. Las principales ventajas de la banca digital son la comodidad de poder operar a través de internet o el móvil y la transparencia de sus comisiones. Por otro lado, al ser tan recientes, todavía no permiten domiciliar los pagos y cobros con la administración pública ni hacer ingresos en efectivo debido a la falta de cajeros propios.

La variedad de neobancos que ofrecen cuentas bancarias para pymes es aún limitada, pero ya podemos encontrar algunos como:

Cuenta N26 Business

Cuenta Empresas de Qonto

Cuenta Empresa de Revolut

Cuenta Empresa de Wise

Cuenta Business de Bunq

Al final, verás que la mayoría de las cuentas para empresas son bastante similares. Lo que las diferencia es la institución financiera que las ofrece, los servicios incluidos y cómo vayas a utilizar tu cuenta. El éxito o el fracaso de tu negocio depende de su rendimiento financiero, y la cuenta bancaria es el núcleo de las finanzas de cualquier empresa. Si eliges bien, podrás centrarte en dirigir tu negocio en lugar de preocuparte por tu cuenta bancaria.

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