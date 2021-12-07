Cómo llevar la gestión económica empresarial

La creación de una empresa abarca una serie de aspectos imprescindibles que garantizarán su éxito a largo plazo. Uno de estos es la gestión económica, que es igual de importante que la búsqueda de nuevos clientes o el desarrollo de una estrategia de negocio.

La gestión empresarial suele despertar mucha inseguridad entre los emprendedores, sin embargo, representa la clave para una buena toma de decisiones con clientes y proveedores y asegura el funcionamiento interno de la empresa.

¿Qué es la gestión económica empresarial?

La gestión económico-financiera consiste en administrar y analizar correctamente los recursos de la empresa con el fin de lograr, de manera eficiente, los objetivos establecidos.

Gracias a una buena estrategia de gestión económica, contribuirás a que tu empresa sea más competitiva. Serás capaz de tomar decisiones basadas en datos reales, construir una mayor confianza con clientes, colaboradores y proveedores, y serás más consciente de los recursos a disposición para lanzar un producto nuevo o internacionalizar la empresa.

¿Cómo desarrollar un buen sistema de gestión empresarial?

Sentar las bases para una buena gestión empresarial es un proceso que requiere análisis y evaluación.

Deberán definirse unos objetivos concretos, así como establecer herramientas de control, dependiendo del tamaño de la empresa, del sector y del tipo de negocio.

Es importante tener un control de los ingresos y gastos, así como de los plazos de pago y cobro, para asegurarse de que, además de un buen nivel de facturación, haya caja suficiente para hacer frente a los gastos. Ocurre lo mismo con los plazos de pago; hay que tenerlos bajo control para evitar que haya facturas pendientes y generen intereses.

El desarrollo de un sistema de gestión empresarial eficaz también comporta analizar la procedencia de los beneficios de la compañía: es posible que provengan del negocio, pero puede que haya otros elementos.

Es fundamental, además, saber de dónde provienen los gastos y evaluar los que se pueden reducir u optimizar. Puedes, asimismo, aprovechar las ventajas fiscales para ahorrar dinero en impuestos y obtener incentivos. Para una gestión más eficiente, se puede recurrir a un software de gestión empresarial para tener pleno control del negocio, optimizar recursos y tener a mano toda la información que se necesite.

Herramientas de gestión financiera

A continuación, se detallan las principales herramientas de gestión financiera.

Contabilidad

Consiste en recopilar y registrar la actividad económica de una empresa. Cada importe debe ser introducido de forma exacta y es preciso que la información esté actualizada en cada momento.

Balance

Es un documento que muestra el estado económico y de la situación patrimonial de la empresa. Está compuesto por tres elementos:

Activo: recoge los bienes y los derechos de los que es titular la empresa. El activo puede ser circulante y se refiere a la liquidez de una compañía, es decir, el dinero del que se tiene a disposición en cada momento. Por el contrario, un activo fijo es un bien que no puede convertirse en liquidez a corto plazo. A su vez, un activo fijo puede ser tangible o intangible, o ser clasificado en inversiones en compañías. Pasivo: constituye las obligaciones y las deudas de la empresa. Patrimonio neto: constituye la financiación propia de la empresa. Recoge todas las aportaciones realizadas por los socios, así como los beneficios de la empresa una vez que se hayan descontado las deudas.

Tesorería

La tesorería tiene el control del flujo de caja de la empresa, se encarga de las operaciones monetarias y gestiona la entrada y salida del dinero. Define, además, el efectivo con el que cuenta la organización para hacer frente a pagos inmediatos, como facturas, salarios e impuestos.

Estas son algunas de las tareas que lleva a cabo:

Diseñar los presupuestos Gestionar los cobros y los pagos de clientes y proveedores Buscar financiación Gestionar los riesgos financieros Tomar medidas en caso de que haya desviaciones entre el presupuesto y el resultado final

Para realizar un plan económico eficaz, hay que llevar a cabo un análisis riguroso de la situación real de la empresa y establecer objetivos a corto y a largo plazo realistas. Además, un buen plan deberá tener en cuenta diferentes escenarios para que la empresa esté preparada para enfrentarse a cualquier situación.

Todos los recursos deben estar controlados y hay que asegurarse de que se estén empleando de manera correcta.

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