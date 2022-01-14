El futuro de la banca digital (Open Banking)

La cuarta revolución industrial trae consigo un sinfín de soluciones tecnológicas desarrolladas para mejorar nuestras vidas diarias. Además, debido al Covid-19 y a las medidas de seguridad que se han implementado, trabajar y hacer gestiones desde casa se ha convertido en la nueva normalidad.

Los bancos no son una excepción, de hecho, las principales entidades bancarias españolas recomiendan operar utilizando las aplicaciones online. En el ámbito de la transformación digital en la banca, hay que introducir dos conceptos: Open Banking y Fintech.

¿Qué es el Fintech ?

Fintech es un concepto relativamente reciente, por ello aún no se ha definido del todo. Es la unión de las palabras inglesas finance y technology, y abarca las tecnologías empleadas por las empresas del sector para crear productos financieros.

Sus principales objetivos son los siguientes:

· Mejorar la forma en la que se ofrecen los servicios financieros actuales y añadir valor a los productos.

· Ofrecer los servicios actuales a menor coste.

· Ampliar el acceso a los servicios financieros y aumentar la transparencia y la seguridad.

¿Qué es el Open Banking ?

Open Banking es la práctica de compartir información financiera con terceros, de forma segura y tras la aprobación del usuario, mediante las APIs (o interfaz de programación de aplicaciones en abierto). La banca permite el acceso de terceros a sus sistemas y a cambio de dicha información, estos terceros proporcionarán otros servicios. De acuerdo con la ley española, antes de que puedan prestar servicios deberán convertirse en entidades reguladas y ser supervisadas por el Banco de España.

La transformación digital de la banca trae nuevas ventajas para los clientes. En primer lugar, se podrá disfrutar de productos y servicios más personalizados, adaptados a las exigencias de cada uno. Además, permitir el acceso a más proveedores comporta una mayor oferta de productos, por lo tanto, los clientes tendrán a disposición más opciones.

Otras ventajas importantes son la reducción de los costes —debido a la falta de intermediarios— y el aumento de la seguridad, gracias a una mayor supervisión y a la implementación de medidas de seguridad, por ejemplo, el uso de la autenticación reforzada a la hora de efectuar operaciones. La banca abierta permite también unificar toda la información en un único espacio, aunque provenga de diferentes entidades.

El futuro de la banca digital

La transformación digital en la banca trae consigo nuevas perspectivas para el futuro. De acuerdo con las recientes estadísticas, el open banking ha registrado un crecimiento anual del 24,4 % y está revolucionando la forma de entender el sector financiero, y no sólo, dando lugar a mejores experiencias para los clientes y nuevos modelos de negocio.

Desde 2008, España ha cerrado el 60 % de las sucursales, y con la llegada de la pandemia se ha alcanzado el volumen más bajo en 45 años. El cierre ha sido constante y los clientes se han dado cuenta de que no hay ninguna operación que no puedan realizar a través de Internet o en los cajeros automáticos. Este año, la banca española prevé cerrar alrededor de 4000 sucursales.

En los próximos meses, la banca digital tendrá que enfrentarse a unos cuantos retos.

El primero está relacionado con la tecnología de pagos, concretamente, el de las tecnologías aplicadas a los medios de pago. Las dos cuestiones son la inmediatez y el uso de criptomonedas.

Otro reto es la monetización de los datos. Como la banca dispone de una gran cantidad de información, la venta de servicios de comportamiento de clientes podría convertirse en una nueva fuente de ingresos.

Con la digitalización de los bancos cambia también la atención prestada a los clientes. Se trata de una asistencia personalizada, cercana, y especialmente adaptada a cada persona, según sus necesidades, ingresos, etc.

Como alternativa a la competencia, se buscará la colaboración entre ambos sectores, para que cada uno aporte algo valioso y así poder crecer de manera más rápida.

Las ventajas del Fintech para los clientes

Las ventajas no se limitan a ofrecer servicios personalizados. Gracias al Open Banking, los clientes tendrán acceso constante a su cuenta para controlar sus ingresos y gastos, y compararlos con los de otros meses para elaborar un plan de ahorro.

Muchas entidades están apostando en la implementación de herramientas que permiten detectar los riesgos en las finanzas personales para que el usuario pueda hacer una previsión a través de simulaciones, basándose en los productos que ya tiene contratados.

Gracias a los avances en la inteligencia artificial, los clientes podrán efectuar operaciones simplemente utilizando su voz. Con unos comandos, podrán pedir al asistente de voz de su banco online que haga una transferencia o que consulte el saldo.

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