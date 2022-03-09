Las transferencias bancarias son una de las operaciones financieras que más utilizamos, ya sea con fines personales o comerciales. Esta transacción sirve para solicitar a nuestro banco que envíe una determinada cantidad de dinero a otra persona o negocio con solo conocer el IBAN de la cuenta destinataria.

Puede darse la situación de que necesitemos enviar el dinero antes de una fecha específica, por lo que es importante saber cuánto tiempo tarda una transferencia de un banco a otro para evitar imprevistos. En este artículo repasamos qué tipos de transferencias existen, cuánto se tarda en hacer una transferencia y cuándo es mejor enviar el dinero para que llegue en el momento oportuno.

Cuánto tarda una transferencia bancaria

Hay veces en que una transferencia se recibe inmediatamente, mientras que otras puede llegar a tardar varios días en reflejarse en la cuenta del destinatario. Pero ¿de qué depende el tiempo que tarda? Los dos factores principales que determinan el plazo de una transferencia son la hora de corte y los bancos que intervienen en la operación.

La hora de corte es el momento límite que establecen los bancos para aceptar transferencias y enviarlas a la cuenta del destinatario en el mismo día. Cada banco tiene su propia hora de corte. Cuando un cliente ordena una transferencia pasada la hora de corte, el dinero no se envía hasta el siguiente día hábil. Recuerda que los fines de semana y los días festivos no cuentan como días hábiles, por lo que, si envías una transferencia el viernes a última hora, el dinero no llegará hasta el lunes o martes de la semana siguiente.

En cuanto a los bancos, podemos encontrar tres situaciones:

Transferencias bancarias al mismo banco: tanto si la cuenta de origen y la de destino pertenecen al mismo titular o a dos titulares diferentes, las transferencias enviadas al mismo banco suelen ser instantáneas.

Transferencias bancarias a un banco diferente: las transferencias bancarias entre distintos bancos tienen un plazo de 24 horas, siempre que el dinero se envíe antes de la hora de corte establecida.

Transferencias bancarias internacionales: el tiempo que tarda una transferencia a una cuenta de otro país depende de la divisa y de si el país pertenece o no a la zona SEPA.

Tipos de transferencias bancarias

Las transferencias bancarias se pueden clasificar en función de tres criterios: la localización, el plazo y la periodicidad. Estos factores también afectan al tiempo que tarda una transferencia bancaria, tal y como te explicamos a continuación.

Según el área geográfica

Las transferencias tanto nacionales como internacionales entre cualquiera de los países de la zona SEPA suelen tardar entre 1 y 2 días hábiles.

Cuando hay un cambio de divisa, las transferencias internacionales pueden tardar un máximo de 4 días hábiles. Si el dinero se envía a un país que no pertenece a la Unión Europea, pueden llegar a tardar entre 2 y 5 días hábiles.

Según el plazo

En cuanto al plazo de envío, el tipo de transferencias bancarias más comunes son las ordinarias. Algunas entidades también ofrecen transferencias inmediatas, que se reciben en la cuenta del destinatario al instante con un coste adicional.

Según la periodicidad

Las transferencias bancarias se pueden configurar para que el dinero se envíe de forma puntual en el mismo día. También es posible programarlas para que se envíen en un día concreto o de forma periódica con la frecuencia que tú decidas.

Otras formas de transferir dinero de un banco a otro

Además de las transferencias que hemos visto, hay otras maneras de hacer transferencias electrónicas que no requieren enviarlas directamente desde tu banco. A continuación te damos algunas opciones.

Adeudo directo

El adeudo directo SEPA es otra manera de transferir dinero de una cuenta a otra. Su principal diferencia es que funciona a la inversa de una transferencia tradicional: la cuenta receptora es la que solicita que la cuenta emisora ingrese una cantidad determinada.

GoCardless

GoCardless te permite hacer cobros recurrentes o puntuales directamente de la cuenta bancaria de tus clientes. Desde el panel de control puedes gestionar las solicitudes de cobro, notificar a tus clientes antes del próximo cobro, consultar qué pagos están pendientes en cualquier momento y saber cuándo un pago ha fallado o se ha cancelado.

Transferencia OMF

La orden de movimiento de fondos o OMF, también conocida como transferencia vía Banco de España, es otra alternativa a las transferencias ordinarias. Se caracteriza por ser muy rápida, ya que el dinero puede llegar a abonarse en el mismo día en el que se emite siempre que la transferencia se efectúe antes de la fecha de corte del Banco de España. No obstante, estas transferencias suelen tener unas comisiones muy elevadas.

Wise

Wise (antes conocida como TransferWise) es una cuenta en línea con la que puedes enviar dinero, recibir pagos y gastar dinero en otra divisa de forma rápida y económica. Su principal ventaja es que te permite operar en otra divisa al tipo de cambio real.

Consejo: gracias a la asociación entre GoCardless y Wise, te garantizamos que todas tus transferencias internacionales entre distintas divisas siempre se convertirán con el tipo de cambio real. Así podrás sacarles el máximo partido.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas reclamando el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

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