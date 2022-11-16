Límite para cobrar cheques en efectivo

¿Has cobrado un cheque alguna vez? Se trata de uno de los métodos de pago más conocidos pero, a la vez, cada vez menos utilizados tras el auge del pago con tarjeta y de los métodos de pago online.

En este artículo, trataremos el cobro de cheques en efectivo y la cantidad máxima permitida por la ley española.

Qué es un cheque

Empezamos por lo más básico: ¿qué es un cheque?

Un cheque es un documento firmado por el propietario de una cuenta bancaria, también llamado librador, que permite al beneficiario disponer de una determinada cantidad de dinero. La finalidad principal de un cheque es emitir pagos sin tener que recurrir al dinero en efectivo y, al mismo tiempo, ofrecer al beneficiario la posibilidad de cobrarlo cuando y donde quiera.

Cómo cobrar un cheque en efectivo

A continuación, te explicamos los pasos para el cobro de cheques en efectivo.

El primer factor que hay que tener en cuenta es el plazo de cobro establecido por la Ley Cambiaria y del Cheque: para los cheques emitidos y pagaderos en España, este será de 15 días desde la emisión.

En segundo lugar, tendrás que decidir cómo quieres cobrarlo. Para esto, existen diferentes posibilidades:

Cobro en efectivo en la ventanilla de la sucursal del banco que firma el cheque. Abono en una cuenta de la que eres dueño o dueña y que pertenece a la entidad librada (no comporta el pago de una comisión). Abono en una cuenta de la que eres dueño o dueña y que no pertenece a la entidad librada (en este caso, habrá que pagar una comisión).

¿Se puede cobrar un cheque en efectivo?

Antes de contestar a esta pregunta, cabe destacar que existen dos tipos de cheques:

Cheques al portador: son aquellos que pueden ser cobrados por cualquier persona puesto que no indican el nombre del beneficiario. Cheques nominativos: son aquellos que están dirigidos a un beneficiario específico.

Si te estás preguntando si se puede cobrar un cheque nominativo en efectivo, la respuesta es sí, siempre y cuando no se trate de un cheque cruzado, en cuyo caso, solo se puede abonar en la cuenta del beneficiario. Para importes iguales o superiores a 1000 euros, puede que el banco te pida el DNI para prevenir el riesgo de blanqueo de capitales.

El nuevo límite de pago en efectivo, sin embargo, afecta el cobro en efectivo de los cheques al portador puesto que entran en la categoría de dinero en metálico.

De acuerdo con la nueva ley antifraude, los cobros en efectivo se reducen a 1000 euros para empresarios y profesionales. Sin embargo, si el pagador o beneficiario es una persona física que justifique que no tiene residencia fiscal en España, el límite pasa a 10.000 euros.

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