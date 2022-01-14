Las mejores formas de pago online

Es fundamental ofrecer unas formas de pago online que se adapten a las preferencias de tus clientes para crear un proceso de compra ágil y evitar los abandonos de última hora.

En este artículo resumimos las formas de pago online más extendidas que existen en la actualidad para ayudarte a decidir cuál es la mejor opción para recibir pagos online en tu negocio. Te explicamos los dos sistemas principales de cobros que utilizan:

Adeudo directo SEPA

Tarjeta de crédito o débito

Pagos con adeudo directo

En resumen, un adeudo directo es una orden de tu cliente a su banco donde autoriza a tu empresa a retirar fondos directamente de su cuenta cuando se produce el pago.

Aunque puede parecer un método que favorece a la empresa en detrimento del cliente, en realidad hay una serie de ventajas para las dos partes, además de normas para proteger a los consumidores.

La domiciliación bancaria está más enfocada a las empresas que no necesitan que sus pagos en línea sean instantáneos (como en el caso del comercio electrónico). Suele ser más barata que los pagos con tarjeta, además de simplificar la gestión de la contabilidad y los pagos.

Cómo aceptar pagos con adeudo directo

Opción 1: adeudo directo SEPA

La orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, también llamada mandato, es un servicio de pago que permite efectuar un cargo en la cuenta del deudor fácilmente, identificando la cuenta a través del código IBAN.

Esta forma de pago online supone una mayor agilidad y una gestión más eficaz de los pagos. Por ejemplo, permite centralizar todos los pagos en euros en una única cuenta bancaria, lo que se traduce en una mejor gestión contable de tu negocio.

Opción 2: GoCardless

GoCardless es el especialista en domiciliación bancaria que te ayuda a gestionar los mandatos de forma económica, rápida y sencilla. Con GoCardless puedes gestionar todos tus cobros desde el panel de control (que también puedes integrar con la API REST de GoCardless) y permitir a tus clientes autorizar sus pagos a través de un sencillo enlace.

Pagos con tarjeta de crédito

Según la última encuesta realizada por el Banco de España, en 2020 el 54,1 % de los ciudadanos se decantó por la tarjeta de débito como su medio de pago preferido.

Hasta hace poco, los pagos con tarjeta eran la mejor opción para cobrar a los clientes de forma instantánea. Sin embargo, con el auge de la banca abierta, otras formas de pago online se posicionan como una alternativa eficiente y menos costosa para los comercios.

Cómo aceptar pagos con tarjeta de crédito

TPV Virtual

Un TPV virtual es un contrato entre la entidad bancaria y un negocio online que permite cobrar mediante tarjetas de crédito o débito utilizando la pasarela de pago del propio banco. Es una de las opciones más utilizadas para pagar compras online, ya que es fácil y rápida y el pedido se procesa de forma inmediata.

Redsys

Redsys es otra plataforma de pago online que funciona como un TPV Virtual. Es una de las formas de pago online más extendidas en España, que lleva operando desde hace 35 años y agrupa a más de 60 bancos, cajas y entidades de crédito. Es un método de pago muy seguro, ya que sus sistemas de seguridad encriptan y garantizan el cifrado de los datos.

Paypal

Paypal es uno de los métodos de pago más comunes en internet. Este proveedor de servicios de pago permite que los clientes tengan una especie de cartera electrónica con la que efectuar sus pagos sin tener que revelar su información bancaria.

Stripe

Stripe es otra plataforma de pago online que, a diferencia de PayPal, se integra directamente en la web del ecommerce en lugar de redirigir al cliente a otra página web para realizar el pago.

Otros métodos de pago en línea

Para simplificar toda esta información, te resumimos algunas de las formas de pago online más populares utilizadas en la actualidad.

GoCardless

Apto para pagos de cualquier cantidad, GoCardless hace que recibir tanto pagos recurrentes como puntuales sea muy sencillo, con un 97,5% de los pagos cobrados con éxito al primer intento. Desde facturas hasta suscripciones e importes puntuales, recibe los pagos de tus clientes automáticamente, ya sea configurándolos directamente en nuestro panel de control o a través de una integración fluida con cualquiera de nuestros socios.

Google Pay

Google Pay permite a los usuarios pagar en tu sitio web utilizando los datos de la tarjeta que han almacenado en la aplicación, que se ha convertido en una de las principales carteras digitales. Millones de usuarios de todo el mundo ya utilizan Google Pay en sus smartphones.

Apple Pay

La alternativa indiscutible a Google Pay, Apple Pay es su equivalente en iOS. Con un número similar de usuarios en activo, Apple Pay te da la comodidad de aceptar pagos online en tu página web.

PayPal

PayPal es quizás una de las formas de pago online más conocidas. Esta plataforma de pago surgió para poder realizar compras en internet sin tener que introducir los datos bancarios. Pese a sus comisiones, sigue siendo uno de los métodos de pago más extendido y prácticamente cualquier ecommerce o tienda online acepta pagos por PayPal.

Stripe

Stripe es otra de las principales pasarelas de pago del mercado. Concebida como una solución para las transacciones online, su servicio ofrece una experiencia de pago fiable y cómoda. Otra ventaja es su soporte multidivisa, que te permite mostrar los precios en la moneda local de tu cliente en más de 135 países.

Pagos aplazados

Nombres como Klarna se están convirtiendo en una forma de pago online cada vez más extendida por la posibilidad de retrasar el pago hasta después de la compra. Actualmente, los servicios ofrecidos por Klarna en España se basan en su sistema de pago integrado directamente en la web de tu negocio para aplazar el pago de las compras en 3 veces sin intereses.

Ofrece una variedad de formas de pago online

Para muchos negocios, ofrecer una variedad de diferentes formas de pago online es la opción más conveniente. Así, el cliente puede elegir su método preferido, reduciendo los obstáculos de pago al mínimo. ¿Todavía no sabes por dónde empezar? Consulta nuestros pasos para crear un sistema de cobros online o repasa los conceptos básicos sobre cómo cumplir los requisitos para aceptar adeudos directos SEPA.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.