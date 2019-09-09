Ventajas de los mandatos digitales para el Adeudo Directo SEPA

En GoCardless estamos convencidos de que la clave para aprovechar al máximo SEPA y el Adeudo Directo en general, especialmente en el caso de los comerciantes online, es actualmente el mandato digital.

Presentan varias ventajas sobre los mandatos en papel y proporcionan beneficios potenciales en cuanto a costes y eficacia:

Menos procesos de introducción manual: los mandatos en papel requieren un envío y almacenamiento físico, y que la información sea introducida manualmente por los comerciantes. Por tanto, el proceso del mandato electrónico es intrínsecamente más eficaz y menos propenso a errores.

Procesos automatizados: los mandatos electrónicos permiten el almacenamiento automático y la recuperación de los datos.

Sin necesidad de impresión, firma ni devolución: los mandatos electrónicos eliminan la molestia de imprimir, firmar y enviar un formulario en papel a través de un proceso completamente electrónico. Lo que significa que no hay costes de impresión ni de envío. Además, disminuye la cantidad de documentos en papel y la necesidad de archivarlos.

GoCardless proporciona un sistema online sencillo para generar y gestionar mandatos.

Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España.