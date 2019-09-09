Un comerciante debe contar con un Identificador de Acreedor para realizar los cobros a los pagadores mediante Adeudo Directo SEPA. Se trata de una referencia exclusiva que identifica a cada ordenante de un Adeudo Directo SEPA.

En este capítulo se explica qué es un Identificador de Acreedor y cómo conseguir uno. Quizá te interese leer nuestra sección sobre cómo acceder al Adeudo Directo SEPA.

¿Qué es un Identificador de Acreedor?

Un Identificador de Acreedor es una referencia exclusiva para organizaciones que realizan cobros mediante Domiciliación Bancaria SEPA. Se debe incluir en cada proceso de cobro y permite al pagador y a su banco:

Verificar cada Adeudo Directo SEPA

Solicitar reembolsos o presentar reclamaciones

Comprobar la existencia de un mandato cuando se ha solicitado un cobro

Además, los comerciantes pueden utilizar una extensión del "código empresarial de acreedor" para identificar las distintas actividades empresariales, que permite al comerciante identificar diferentes líneas de negocio o distintos servicios. No hace falta para identificar un mandato, pero contiene información útil para el comerciante y para el cliente.

Conseguir un Identificador de Acreedor SEPA

Puedes conseguir un Identificador de Acreedor SEPA de dos maneras:

1. A través de tu entidad preferida

Ponte en contacto con tu banco para iniciar el proceso. Será el responsable de generarlo. El banco puede imponer ciertos criterios. Probablemente, te solicitarán los siguientes requisitos esenciales:

Experiencia en gestión para aplicar las normas del esquema de Adeudo Directo SEPA, minimizar los errores de envío y mantener la reputación del esquema.

Reservas financieras para reembolsar cualquier devolución.

Capacidad contractual para asegurar al banco contra cualquier devolución de pagos.

2. A través de GoCardless

GoCardless te permite utilizar nuestro Identificador de Acreedor maestro para cobrar a tus clientes. Se puede utilizar en cualquier país SEPA para todos los esquemas y para cualquier entidad a través de la que realices la operación.

Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España.