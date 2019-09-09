Ventajas de los E-mandatos

En el futuro, los bancos también ofrecerán la opción de mandato digital. Sin embargo, por ahora es un servicio opcional en SEPA y los bancos no están obligados a ofrecerlo.

Los mandatos digitales tienen una ventaja sobre los mandatos en papel o electrónicos en cuanto a seguridad:

Los procedimientos bancarios son familiares: los mandatos digitales utilizan los servicios bancarios online seguros, muy extendidos, del banco del cliente, para el que resultan muy familiares. Además, puedes reutilizar tus credenciales bancarias online u otros canales de acceso electrónico proporcionados por el banco para rellenar el mandato por Internet. No se requieren medidas adicionales de identificación, lo que disminuye el riesgo de fraude.

A pesar de esta clara ventaja, sigue existiendo una relativa escasez de proveedores de mandatos digitales en el mercado. Para que este servicio funcione, es necesario que lo oferten una cantidad significativa de bancos. Por tanto, GoCardless ha desarrollado un modelo electrónico que permite a los comerciantes establecer y gestionar online con seguridad el Adeudo Directo SEPA.

Si deseas más información sobre cómo utilizar los mandatos digitales para realizar cobros de Adeudo Directo SEPA, no dejes de visitar nuestro sitio web para leer las actualizaciones.

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