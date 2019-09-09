Cómo tener acceso a la Domiciliación Bancaria SEPA

Los comerciantes que deseen incorporar el Adeudo Directo SEPA cuentan con tres opciones:

Entidad Bancaria Proveedores de servicios de pago (PSP) GoCardless

Entidad Bancaria

Todos los bancos ofrecen a sus clientes de empresa (algunos también a cuentas individuales) la posibilidad de utilizar la domiciliación bancaria.

Para ello, tendrás que solicitar al banco que genere un Identificador de Acreedor en tu banco preferido. Si deseas más información sobre cómo hacerlo, consulta la sección Identificador de Acreedor.

Una vez que cuente con el Identificador de Acreedor, el comerciante tendrá que pasar la evaluación de riesgo del banco. Si ya tienes una relación con la entidad bancaria, este proceso puede ser rápido, una semana; pero si acabas de empezar, este proceso puede demorarse varias semanas.

Una vez pasada la evaluación de riesgo, el banco te dará unas tarifas, que podrán incluir:

Seguro por devoluciones: algunos bancos pedirán que contrates un seguro específico con ellos

Precio por transacción: Esto puede tener un mínimo de 1€, por ejemplo

Generar órdenes de cobro

Devoluciones y errores en transacción: Este es un coste muy usual en todos los bancos.

Gastos de correo.

Entre otros.

Posteriormente, la empresa tendrá que decidir cómo generar los cobros. Puede utilizar la propia banca online para crear las órdenes o crear un archivo especial, llamado Cuaderno 19 y subirlo a su banca online.

La empresa también tendrá que comprobar que cuenta con la experiencia técnica necesaria para realizar, almacenar y enviar información de cobros correctamente, e interpretar adecuadamente los mensajes de los bancos. Para ello, quizá sea necesario contratar y formar personal.

Configurar el acceso directo del Adeudo Directo SEPA con tu banco puede resultar un proceso muy largo y costoso. Sin embargo, en el caso de compañías grandes con un elevado volumen de pagos, las bajas tarifas de las transacciones asociadas con el acceso directo compensan la configuración inicial y los costes y desafíos generales.

Proveedores de servicios de pago

Los proveedores de servicios de pago (PSP) son generalistas que ofrecen muchos métodos de pago distintos en diferentes países. Algunos PSP incluyen el Adeudo Directo SEPA en su oferta, como AdYen. Son ideales para realizar múltiples métodos de pago (tarjetas, domiciliaciones bancarias, instrumentos de pago locales) en una sola operación. Como presentan una amplia oferta, la implementación de su solución a menudo implica una importante inversión previa.

GoCardless

GoCardless es un especialista online en Adeudo Directo SEPA que gestiona todo el proceso de cobro en tu nombre. Los comerciantes pueden gestionar sus cobros a través de nuestro panel de control online o integrando nuestra API REST.

Si utilizas GoCardless no necesitarás actualizar tus sistemas a formatos de mensaje XML ni tus datos de cuenta IBAN/BIC. GoCardless recopilará los datos bancarios locales o códigos IBAN directamente de tus clientes, seleccionará automáticamente el BIC correcto y enviará, recibirá, interpretará y tramitará tus mensajes bancarios. Todos los estados de cobro están disponibles en tiempo real en nuestro panel de control o a través de nuestra API.

Tu cliente puede realizar cobros de Adeudo Directo SEPA por Internet, a través de nuestro propio formulario de autorización de Adeudo o en las páginas de GoCardless. Puedes ver un ejemplo del formulario online a rellenar por los clientes (lo puedes ver aquí) y de un mandato que cumple con los requisitos SEPA (lo puedes ver aquí). Una vez autorizado un mandato, puedes realizar automáticamente cobros puntuales o periódicos de ese cliente.

Nuestras tarifas son sencillas y transparentes (aquí). No hay cuotas de establecimiento ni tarifas ocultas.

Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España.