Término Significado

Banco asociado Una entidad que permite acceder al esquema de Adeudo Directo y proporciona un Identificador de Acreedor.

BIC (Código de Identificación Bancaria) Un código desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) para identificar las entidades y sus sucursales.

Datos relacionados con el mandato La información del mandato que se debe incluir en cada cobro.

Devolución Un cobro reembolsado al pagador. A los clientes que reclamen un reembolso dentro de los plazos de tiempo pertinentes, se les devolverá el importe inmediatamente y en su totalidad.

Día habil Interbancario Un día hábil interbancario es cuando los bancos están abiertos para realizar operaciones entre bancos. Utilizamos el calendario 'Sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real' (TARGET, por sus siglas en inglés) para identificarlos. Para evitar cambios frecuentes en los días de cierre, debido a fiestas nacionales, por ejemplo, y con ello, incertidumbres en los mercados financieros, se ha establecido un calendario a largo plazo con los días de cierre de TARGET que se aplica desde 2002. El Banco Central Europeo publica este calendario.

Días naturales Un día natural es cualquier y cada uno de los días del año.

e-Mandato digital Proceso para autorizar un mandato de Adeudo Directo online, en lugar de un formulario en papel.

Emisor SEPA Una organización que envía solicitudes de Adeudo Directo a la entidad en nombre de un tercero, que puede contar o no con su propio Identificador de Acreedor.

Equivalencia aceptable Un canal electrónico con un nivel de seguridad considerado suficiente por la entidad del comerciante y aceptado en el modelo operativo electrónico del CEP para los mandatos digitales.

Formato XML XML es un lenguaje de marcado legible tanto por los humanos como por las máquinas. Esto significa que, al mirar un documento XML, podrás entender la información que incluye, la información del lote de cobro, el nombre del proveedor y la información IBAN.

Formulario del mandato Un formulario en papel que los clientes deben rellenar antes de autorizarte un mandato.

IBAN (Código Internacional de Cuenta Bancaria) El Código internacional de cuenta bancaria (IBAN) es el número de cuenta bancaria que se asigna a tus clientes y a ti. Podrás encontrar tu código IBAN en el extracto bancario o a través de la banca por Internet..

Identificador de Acreedor Un identificador exclusivo emitido para cada [Usuario] dentro del esquema de Adeudo Directo SEPA.

ISO 20022 ISO 20022, la Organización Internacional de Normalización, utiliza XML como formato estándar internacional para mensajes de pago

Mandato Una autorización de tu cliente para realizar cobros futuros automáticamente. Para establecer un mandato, los clientes tienen que rellenar un formulario estandarizado.

Microempresa Una empresa que emplea a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios y/o balance financiero total no supera los 2 millones de euros.

Numéro de Usuario (SUN) Un identificador exclusivo de 6 dígitos emitido para cada usuario.

Pre-notificaciones Notificaciones obligatorias a los clientes de cada cobro efectuado, conforme a la normativa del esquema, antes de que se realice el cargo en su cuenta.

Protección al consumidor SEPA Protecciones al consumidor ofrecidas en el esquema de Adeudo Directo SEPA.

Reclamación de Deuda Una reclamación realizada por la entidad pagadora de recuperar los cobros del acreedor.

Referencia Única de Mandato Esta referencia identifica a un comerciante en todos los mandatos firmados por cada uno de sus clientes. Este número debe ser exclusivo para cada mandato en combinación con el Identificador de Acreedor.

SEPA La zona única de pagos en euros (SEPA) es una iniciativa de integración de pagos de la Unión Europea para simplificar las transferencias bancarias denominadas en euros.

Transacción no autorizada Una Domiciliación SEPA se la considera no autorizada si: No existe mandato.

El mandato fue inválido.

El mandato ha caducado (no ha habido transacciones en los últimos 36 meses).

Usuario BACS Una organización aprobada por un banco asociado para enviar solicitudes de Adeudo Directo a BACS.