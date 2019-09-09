Páginas de cobro online

La organización responsable de la supervisión del Adeudo Directo SEPA, el Consejo Europeo de Pagos (CEP), establece en una carta de aclaración que un "mandato puede ser un documento electrónico". Esta guía práctica te ayudará con los requisitos de cumplimiento para crear este documento electrónico y ofrecer el Adeudo Directo SEPA online en tu sitio web.

Para crear páginas de cobros conforme a la normativa, tendrás que:

Colocar tus páginas de cobro en un servidor HTTPS Incluir el nombre, los apellidos, dirección, el nombre del titular de la cuenta y el código IBAN o la información bancaria local Asegúrate de notificar a tus clientes en el pie de página que GoCardless procesa los pagos Mostrar el mandato digital de Adeudo Directo SEPA antes de su envío Acordar un plazo para la notificación previa Entregar la Referencia Única de Mandato al pagador

En esta guía, habitualmente utilizamos de ejemplo las páginas de cobro de GoCardless . Puedes verlas íntegramente aquí.

1. Colocar tus páginas de cobro en un servidor HTTPS

¿Por qué? Garantiza que los datos del cliente se transmiten con seguridad

¿Cómo? Configura tu sitio web para aceptar solo conexiones seguras (SLL)

2. Incluir el nombre, los apellidos, dirección, el nombre del titular de la cuenta y el código IBAN o la información bancaria local

¿Por qué? Es la información mínima requerida para establecer un Adeudo Directo SEPA.

¿Cómo? Recopila esta información en una página de cobro

El nombre del titular de la cuenta puede ser distinto al del pagador (por ejemplo, en una transacción B2B), pero puedes utilizar el nombre y los apellido.

Si utilizamos los datos locales, nos servirán para extraer el código IBAN del cliente y para los cobros de Adeudo Directo transfronterizos, también necesitamos obtener o extraer el código BIC del cliente (hasta noviembre de 2016).

Aunque se recomienda recopilar la dirección completa, también puedes guardar únicamente los códigos postales o de ciudad.

Como alternativa, puedes incluir el correo electrónico y la dirección del cliente, ya que es necesario informarle antes de realizar el cobro por Adeudo Directo SEPA.

¿Realizas cobros en países externos al área SEPA y el EEE?

El área SEPA incluye cinco entidades que no pertenecen al EEE: Suiza, Mónaco, Mayotte, San Pedro y Miquelón. Si en tu negocio realizas cobros de estos países, debes recopilar indispensablemente la información siguiente:

Dirección postal completa del pagador que incluya el nombre de la calle, la ciudad y el código postal

Código BIC del banco del pagador

3. Asegúrate de notificar a tus clientes en el pie de página que GoCardless procesa los pagos

¿Por qué? Para cumplir la ley de protección de datos, debes informar a tus clientes acerca de los terceros que actúan como controladores de datos en tu sitio web.

¿Cómo? Puedes hacerlo incluyendo el texto siguiente en el pie de página:

“Pagos procesados por GoCardless. Leer la política de privacidad de GoCardless”.

De no incluir esta notificación anticipada, tanto tú como nosotros podríamos infringir la ley. Obtén más información en este enlace.

Si no pudieras incluirla por motivos técnicos, al menos deberás añadir una referencia a GoCardless en la política de privacidad de tu sitio web. Puedes usar este texto:

“Procesamos tus pagos por domiciliación bancaria a través de GoCardless. Puedes obtener más información sobre cómo GoCardless procesa tus datos personales y acerca de tus derechos de protección de datos, incluido tu derecho a objetar, en https://gocardless.com/es-es/legal/privacidad/.

Si eres un asociado, debes incluir el aviso “Pagos procesados por GoCardless...” anterior en tus páginas de pago o, al menos, permitir que los negocios proporcionen un enlace a sus políticas de privacidad en la fase de introducción de datos.

4. Mostrar el mandato digital de Adeudo Directo SEPA antes de su envío

¿Por qué? Confirma que el pagador ha aprobado el mandato

¿Cómo? Muestra un mandato digital conforme a la normativa antes de enviar el formulario

Tienes que enseñar al cliente un mandato digital para su aprobación. El formato del mandato depende de ti, pero es obligatorio que incluyas los siguientes campos:

El encabezamiento: ‘Mandatos de Adeudo Directo SEPA’

Tu información de acreedor: Identificador de Acreedor, Nombre, Dirección

La información del cliente: Nombre del titular de la cuenta, dirección, IBAN

Información SEPA: Marcador de la Referencia Única de Mandato (que se generará después de la confirmación-referencia-SEPA), Fecha de firma

También es obligatorio incluir el siguiente texto jurídico en el mandato tal y como aparece a continuación (excepto el nombre del acreedor):

"Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) {NOMBRE DEL ACREEDOR} a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de {NOMBRE DEL ACREEDOR} .

Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. "Encontrará sus derechos detallados en una declaración que puede solicitar a su entidad".

Una vez que un cliente ha confirmado el mandato digital, deberías crear una indicación de la transacción, además de almacenar su dirección IP o un registro de la transacción.

Si tu sitio web está en inglés, quizá prefieras mantenerlo como idioma predeterminado. Si deseas que aparezca en otro idioma, utiliza las traducciones oficiales a los idiomas europeos disponibles en el sitio web del Consejo Europeo de Pagos.

5. Acordar un plazo para la notificación previa

¿Por qué? Define el plazo necesario para enviar una notificación previa a tu cliente antes de los próximos cobros

¿Cómo? Incluye la declaración que aparece más abajo en la página del mandato

El objetivo de las notificaciones previas es asegurarse de que el cliente es consciente del cobro y tiene fondos disponibles en su cuenta. Puedes acordar un periodo de notificación previa con tu cliente, pero no debe ser superior a 14 días antes del cobro. Lo mejor sería tres días antes.

Por ejemplo, puedes incluir la siguiente declaración en tu pantalla de confirmación: "Al confirmar, acepta ser notificado con X días de antelación antes de un cobro".

6. Entregar la Referencia Única de Mandato al pagador

¿Por qué? Esta referencia aparecerá siempre en el extracto bancario del cliente y le ayudará a identificar un mandato.

¿Cómo? Opción 1: En una pantalla de confirmación de cobro:

Lo mejor sería incluir también un enlace a una copia en PDF del mandato en el idioma correspondiente.

¿Cómo? Opción 2: Incluye la referencia en el correo electrónico de confirmación:

Lo mejor sería incluir la información siguiente en el correo electrónico de confirmación:

Tus datos de contacto

Una copia en PDF del mandato o un enlace para recuperar el mandato en PDF

El Adeudo Directo SEPA y GoCardless

GoCardless es un proveedor integral de Adeudo Directo SEPA y se encarga de cumplir con los requisitos SEPA en tu nombre.

GoCardless ofrece páginas de cobros disponibles que:

cumplen totalmente con la normativa del esquema

permiten a los pagadores introducir sus datos locales, en lugar de su IBAN

han sido traducidas a seis idiomas distintos (y detectan automáticamente el del cliente)

se pueden personalizar con el nombre y el logotipo de la empresa

Como alternativa, si deseas diseñar y albergar tus propias páginas de cobros, puedes utilizar la API GoCardless Pro, y tu Ejecutivo de Cuentas te ayudará durante la implementación de las directrices de cumplimiento SEPA.

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