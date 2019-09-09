Errores, devoluciones y notificaciones de Adeudo Directo SEPA

En el esquema de Adeudo Directo SEPA, todas las comunicaciones se realizan directamente con el sistema bancario. Recibirlas y entenderlas es esencial para realizar los cobros.

En esta guía explicamos los mensajes que puedes recibir de los bancos. Entre ellos, se encuentran los errores, las devoluciones o las modificaciones de los mandatos. Quizá también te interesen nuestras guías para realizar y enviar cobros.

Tipos de mensajes de los bancos

Si algo sale mal durante el proceso de configuración del mandato o las solicitudes de cobro sucesivas, la entidad te avisará con un mensaje, que se recibe como código ‘R’ y hace referencia a: reembolso, denegación, rechazo, devolución, reversión, solicitud de cancelación o revocación. A continuación, podrás encontrar cada uno de estos supuestos explicados más detalladamente:

Tipo de error en el pago Transacción R Mandato / Orden de Domiciliación Rechazo : Adeudo Directo rechazado por el banco del pagador. Por motivos técnicos, como por ejemplo, el IBAN es erróneo o falta información obligatoria.

El banco del pagador no puede procesar el cobro, por ejemplo, porque la cuenta está cerrada, el deudor ha fallecido, el mandato se ha cancelado o no hay mandato. Denegación : El pagador solicita la denegación de un cobro (hasta el cierre de la actividad el día antes de que venza el cobro). Un ejemplo sería cuando el pagador no quiere pagar. Problemas de cobro (preliquidación) Revocación : el comerciante o su banco revocan el Adeudo Directo (por ejemplo, en caso de un cobro erróneo). Debes confirmar con el banco acreedor que ofrece este servicio. Solicitud de cancelación : el banco del comerciante revoca el Adeudo Directo (por ejemplo, en caso de que se haya producido un envío doble por error). Debes confirmarlo con el banco acreedor que ofrece este servicio. Problemas de cobro (después de la liquidación) Devolución : iniciada por el banco del pagador, por ejemplo, por fondos insuficientes. La última fecha de liquidación de una devolución en el esquema básico (Core) es hasta 5 días hábiles interbancarios después de la fecha de liquidación del cobro. En el caso del esquema B2B, se reduce a 2 días hábiles interbancarios. Reversión : cancelación del Adeudo Directo por el comerciante después de la liquidación a través de la autorización de un abono (por ejemplo, en caso de un cobro accidental de Adeudo Directo). Se admite en los 5 días siguientes a la fecha de cargo original. Solo se puede procesar después de la liquidación y en un plazo de 5 días desde la fecha de cargo. Debes confirmarlo con el banco acreedor que ofrece este servicio. Devolución Reembolso : rdevuelto por el banco del pagador (por ejemplo, debido a la oposición del pagador). Para obtener más información, consulta nuestra guía de Protecciones a los clientes.

Un ejemplo de mensaje de error:

<FailGrp> <FailTxDtl> <ColltnId>0HZPGY9GT9</ColltnId> <MndtId>ADMINISTRATE-ERPKD</MndtId> <DbtrBIC></DbtrBIC> <DbtrIBAN></DbtrIBAN> <CdtrBIC>RBOSGB2L</CdtrBIC> <CdtrIBAN>GB35RBOS16109010058157</CdtrIBAN> <Val>215.00</Val> <ColltnSts>REJECTION</ColltnSts> <ExceptRsn>NO VALID MANDATE</ExceptRsn> </FailTxDtl> </FailGrp>

Se utilizan códigos específicos para ayudar a los comerciantes a entender por qué se ha producido el error. Hay multitud de motivos por los que recibir un mensaje. Se pueden clasificar como sigue:

Errores debidos a datos incorrectos en el envío

Estos códigos indican que hay un error en los datos que has suministrado. Algunos se pueden resolver con el pagador, mientras que otros son errores en tus datos internos o en la manera en la que has compilado el archivo de envío.

Errores de datos que se pueden corregir con el pagador

Cuando recibas uno de estos errores, deberías intentar corregir la información de tu base de datos con la ayuda del pagador y volver a enviar la solicitud.

Código de razón Descripción Más información Medida necesaria AC01 Identificador de cuenta incorrecto El código IBAN o BIC proporcionado por tu cliente es incorrecto. Tu mismo puedes realizar estas comprobaciones antes de realizar el envío. Contacta con el cliente para confirmar el IBAN correcto. RC01 BIC no válido El código BIC proporcionado por tu cliente es incorrecto. Tu mismo puedes realizar estas comprobaciones antes de realizar el envío. Contacta con el cliente para confirmar el BIC correcto. RR01 La cuenta del deudor, o la identificación necesaria conforme a la normativa, es insuficiente o está incompleta. La información de la cuenta del pagador está incompleta. Tu mismo puedes realizar estas comprobaciones antes de realizar el envío. Si se debe a que falta información, modifica la solicitud de cobro y vuelve a enviarla. Si se debe a problemas con la normativa, contacta con el banco del cliente. RR02 El nombre o la dirección del deudor, necesarios conforme a la normativa, son insuficientes o están incompletos. Falta la información del nombre o la dirección del pagador. Tu mismo puedes realizar estas comprobaciones antes de realizar el envío. Si se debe a que falta información, modifica la solicitud de cobro y vuelve a enviarla. Si se debe a problemas con la normativa, contacta con el banco del cliente. RR04 Problemas con la normativa RR04 se utiliza exclusivamente por problemas con la normativa distintos a los de RR01, RR02 o RR03. Deberías contactar con tu banco y solicitar que se ponga en contacto con el banco del pagador para descubrir el motivo del rechazo. BE01 El nombre del deudor no se corresponde con el del titular de la cuenta El nombre del cliente que has enviado no se corresponde con el del titular de la cuenta que se ha proporcionado. Contacta con tus clientes para comprobar la información.

Errores internos de datos

Recibirás estos códigos de error cuando envíes datos incorrectos del acreedor, un archivo con formato incorrecto o transacciones erróneamente secuenciadas.

Cuando recibas uno de estos errores, deberías intentar corregir la información de tu base de datos o del archivo enviado y volver a enviar la solicitud.

Código de razón Descripción Más información Medida necesaria AM05 Cobro duplicado El cobro ya se ha realizado. Puede ser a causa de un ID de transacción incorrecto o de que se han enviado dos transacciones FRST. Comprueba si el cobro está realmente duplicado. BE05 Identificador de Acreedor incorrecto El Identificador de Acreedor proporcionado es incorrecto o no es válido. Corrija el Identificador de Acreedor y vuelva a enviarlo. FF01 Código de transacción incorrecto o formato de archivo no válido El archivo enviado no contiene un campo obligatorio, o un campo se ha rellenado sin cumplir las especificaciones interbancarias. Repara el archivo XML. FF05 Tipo de Adeudo Directo incorrecto El tipo de Adeudo Directo indica un valor distinto de COR, COR1 o B2B. Comprueba el tipo de Adeudo Directo. MD02 Falta información del mandato o es incorrecta La información proporcionada del mandato por su cliente es incorrecta o faltan algunos detalles. Actualice la información incorrecta o que falta. RR03 El nombre o la dirección del acreedor, necesarios conforme a la normativa, son insuficientes o están incompletos. Falta tu nombre o tu dirección. Tu mismo puedes realizar estas comprobaciones antes de realizar el envío. Si se debe a que falta información, modifica la solicitud de cobro y vuelve a enviarla. Si se debe a problemas con la normativa, contacta con el banco del cliente. AG02 Código de transacción de cobro incorrecto, o error secuencial El tipo de secuencia no es consistente con los cobros anteriores. Por ejemplo, has enviado un cobro RCUR a un cliente sin un cobro FRST previo. Corrige la información errónea y vuelve a enviarla. MD01 Mandato no válido o transacción no autorizada El mandato ya no está activo en la cuenta del cliente. Cuando se envió la respuesta a RCUR, el cliente canceló el mandato y no puede restablecerlo. Otra opción es que el mandato haya caducado, si no se ha utilizado durante 36 meses. También se utiliza cuando un cliente solicita un reembolso declarando que fue una transacción no autorizada. Esto puede suceder hasta 13 meses después de la liquidación. Comprueba si hay un mandato válido. En caso de reembolso, contacta con tu cliente para obtener más información.

Errores provocados por el cliente

Los códigos indican que el error se produjo por un problema por parte del cliente; son los más comunes.

Hay dos categorías de error: aquellos que indican que no es posible establecer un mandato en la cuenta que tu cliente ha suministrado, o errores sueltos con un mandato existente.

La cuenta no puede acceder al Adeudo Directo SEPA

Algunas cuentas bancarias no pueden aceptar Adeudo Directo; puede que estén cerradas o bloqueadas, ya sea por medidas regulatorias o por el cliente. Si recibes uno de estos mensajes, no podrás iniciar un mandato de Adeudo Directo en la cuenta. Cuando corresponda, pide al pagador que proporcione la nueva información de la cuenta bancaria, o que levante el bloqueo en su cuenta y, a continuación, envía una nueva solicitud de pago como un cobro FRST.

Código de razón Descripción Más información Medida necesaria AG01 El Adeudo Directo está prohibido en esta cuenta por la normativa No se puede iniciar un Adeudo Directo SEPA en este tipo de cuenta. Es probable que sea una cuenta de ahorro. Contacta con tu cliente para obtener más información sobre la cuenta a utilizar. AC04 Cuenta cerrada La cuenta se ha cerrado. Puede que el cliente haya utilizado un número de cuenta antiguo o haya cerrado la cuenta desde que se estableció el mandato. Contacta con tu cliente para obtener los nuevos detalles de la cuenta. MD07 El cliente final ha fallecido Has intentado establecer un mandato en la cuenta de alguien que ha fallecido. Muy poco frecuente. Finaliza el contrato con el cliente fallecido. AC06 Cuenta bloqueada para el Adeudo Directo SEPA por el deudor La cuenta ha sido bloqueada para el Adeudo Directo o por el banco o por tu cliente. Puede estar bloqueada por defecto, en cuyo caso, el deudor debe levantar el bloqueo. Contacta con tu cliente para solicitarle una cuenta o método de pago alternativo. SL01 Servicio específico ofrecido por el banco deudor La solicitud entra en conflicto con instrucciones específicas que el cliente ha establecido en su cuenta, por ejemplo, que el acreedor se encuentre en una lista negra o no aparezca en una lista de confianza. Contacta con tu cliente. AC13 La cuenta del deudor es una cuenta de un cliente Se ha solicitado un cobro de Adeudo Directo SEPA B2B de la cuenta de un cliente. Podría deberse a que el cliente ha dado un número de cuenta equivocado, la cuenta de cobro no permite cobros B2B o el cliente no sabía que los mandatos B2B son exclusivos para los no clientes. Contacta con tu cliente si necesitas alguna aclaración y para acordar otros métodos de pago (por ejemplo, mandato de Adeudo Directo SEPA básico [Core]).

No se puede realizar un cobro específico

Un cobro puede fallar a causa de una acción realizada por el cliente, por ejemplo, que se niegue al cobro o que no tenga suficientes fondos para afrontarlo.

Estos fallos son algunos de los más comunes. Si recibes uno de estos mensajes, deberías discutir la situación con el pagador y, cuando esté dispuesto, volver a enviar el cobro.

Código de razón Descripción Más información Medida necesaria AM04 Fondos insuficientes El banco del pagador no pudo hacer frente al Adeudo Directo porque no había fondos suficientes. Contacta con el cliente para asegurarte de que añade fondos a su cuenta y vuelve a enviar el cobro. MS02 El deudor rechaza el cobro El deudor rechaza este cobro en particular. Este código se puede recibir antes o después de la liquidación, en función de lo rápida que sea la respuesta del banco deudor a la denegación. Contacta con tu cliente. MS03 Motivo no especificado Uno de los códigos de errores más comunes. Se utiliza a menudo cuando los bancos deciden no utilizar códigos de razón más específicos, como el MD07 y el AM04, en aras de la protección de datos. Contacta con tu cliente.

Transacciones impugnadas o no autorizadas

Estos códigos informan de que un cliente ha solicitado un reembolso por una transacción impugnada o no autorizada. Están acompañadas de un mensaje de Reembolso. Se efectuará un cargo automáticamente a tu cuenta bancaria el mismo día en que recibas el mensaje.

Código de razón Descripción Más información Medida necesaria MD06 Transacción autorizada impugnada Tu cliente ha solicitado un reembolso por una transacción autorizada (solo para el esquema básico [Core]). Lo puedes recibir hasta 8 semanas después de la liquidación. Contacta con tu cliente. MD01 Mandato no válido o transacción no autorizada Si lo recibes con un mensaje de error de Reembolso, es que el cliente ha solicitado la devolución de los fondos alegando que fue una transacción no autorizada. Lo puedes recibir hasta 13 meses después de la liquidación. Contacta con tu cliente para obtener más información.

Recibir mensajes con GoCardless

Recibir y responder a estos mensajes es esencial para realizar cobros de Adeudo Directo SEPA.

GoCardless se encarga por ti de la complicada comunicación con los bancos. Recibimos los informes de cobro o de error del banco y, con esa información, actualizamos el estado de los cobros en tu panel de control.

Si recibimos un mensaje de error de cobro, enviaremos inmediatamente una notificación por correo electrónico tanto a tu cliente como a ti, en la que especificaremos los motivos del fallo para, en colaboración con tu cliente y contigo, resolver el problema y reenviar el cobro.

Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España..

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Desde GoCardless queremos que tengas control total sobre lo que está pasando con tus cobros y darte la tranquilidad de que, pase lo que pase, lo sabrás lo antes posible. Contacta con nosotros, estamos deseando colaborar contigo:

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