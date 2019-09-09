En el esquema de Adeudo Directo SEPA, todas las comunicaciones se realizan entre los bancos, a diferencia del esquema de Reino Unido, en el que todos los mensajes se envían a través de BACS.

En esta guía encontrarás información sobre cómo enviar mandatos de Adeudo Directo SEPA y solicitudes de cobro. Para obtener más información sobre cómo recibir mensajes actualizados, consulta Recibir mensajes de los bancos.

Cómo enviar mandatos de Adeudo Directo SEPA y solicitudes de cobro

Los nuevos mandatos de Adeudo Directo SEPA y las solicitudes de cobro se envían al banco mediante un archivo XML. Todos los cobros tienen que incluir los datos del mandato recuperados del original junto con cualquier modificación. El banco del comerciante enviará este archivo al Mecanismo de compensación y liquidación seleccionado, quien lo remitirá al banco del pagador.

Una vez establecido el mandato, el comerciante puede iniciar los cobros. Si se produjese algún error durante el proceso de configuración, el banco te avisará con un mensaje.

Enviar solicitudes de cobros a los bancos

Para enviar las solicitudes de cobro, se utilizan los siguientes códigos de transacción:

Código Ejemplo de uso FRST El cobro inicial de un mandato. RCUR Cobros estándar de un mandato. Utilízalo para las siguientes transacciones periódicas de Adeudo Directo SEPA. FNAL El cobro de un Adeudo Directo SEPA final con arreglo a un mandato. OOFF Se usa para los cobros puntuales de Adeudo Directo SEPA. Los cobros sucesivos serán rechazados.

Cada una de estas solicitudes de cobro incluyen también los datos del mandato. Para obtener más información sobre cómo generar, modificar o cancelar un mandato, consulta nuestra guía de mandatos de Adeudo Directo SEPA.

Para obtener más información sobre cómo realizar cobros de Adeudo Directo SEPA, consulta nuestra guía Realizar cobros por Adeudo Directo SEPA.

Enviar mensajes a través de GoCardless

GoCardless proporciona una interfaz de usuario sencilla pero potente y una API para generar mandatos de Adeudo Directo SEPA y solicitudes de cobro.

Una vez que un cliente ha completado el mandato, podrás enviar una solicitud de cobro siguiendo tres pasos sencillos:

Selecciona al cliente en el panel de control. Completa el sencillo formulario indicando el importe y la fecha de cobro. También tendrás la opción de establecer cobros periódicos o cargar en bloque un lote de cobros. GoCardless utilizará esta información junto con los datos del mandato para enviar una solicitud de cobro a nuestro banco asociado, RBS, en tu nombre.

Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España.