Cómo realizar cobros de Adeudo Directo SEPA

Una vez establecido el mandato de Adeudo Directo SEPA con tu cliente, podrás realizar cobros en cualquier momento. Con esta guía aprenderás a hacerlo.

Notificación previa para cobros SEPA

Antes de realizar un cobro de Adeudo Directo SEPA de un cliente, es necesario informarle con anterioridad. Básicamente, la normativa exige que esté informado de cada cobro antes de que se realice el cargo. En el caso del Adeudo Directo SEPA, la notificación previa es de 14 días naturales, a menos que se acuerde un periodo menor con el cliente.

Si realizas cobros periódicos de importes fijos, solo tienes que notificar el cobro una sola vez detallando la frecuencia y la cantidad. Para importes variables o de intervalos irregulares, hay que informar al cliente por adelantado antes de cada cobro.

Cada notificación debería incluir:

la fecha de vencimiento del cobro

el importe del cargo

la referencia de mandato

el Identificador de Acreedor del comerciante

(opcional) el IBAN del pagador

(opcional) el BIC del pagador

Presentar solicitudes de cobros SEPA a los bancos

Una vez firmado un mandato, puedes realizar los cobros SEPA informando al pagador y enviando la solicitud y los datos del mandato a los bancos.

Tras la notificación, se inicia el cobro enviando a la entidad del comerciante un archivo con los datos del mandato original. A continuación, el banco remite la solicitud con los datos del mandato al Mecanismo de compensación y liquidación, que a su vez la envía a la entidad del cliente.

En el esquema B2B, el proceso es igual pero, antes de efectuarse el cargo en la cuenta, la entidad del pagador debe comprobar que todos los mandatos hayan sido debidamente emitidos y autorizados por el cliente, y también que los datos recibidos con el cobro inicial se correspondan con la información contenida en el mandato original.

Además, tiene que almacenar estos datos y las órdenes relacionadas para verificar cada cobro posterior con el mandato mediante los siguientes elementos:

Cobros SEPA: Después del envío

Una vez enviado, se tarda varios días en saber si un cobro SEPA se ha realizado con éxito o no. Encontrarás más detalles de los plazos de los cobros de Adeudo Directo en nuestra guía de plazos.

Si un cobro se realiza correctamente, simplemente se abonará en su cuenta. Si se produce algún error, recibirá un mensaje del banco. Para obtener más información acerca de cómo se reciben estos mensajes, y de su significado, consulta Mensajes de los bancos.

Realizar cobros de Adeudo Directo SEPA a través de GoCardless.

GoCardless procesa cobros de Adeudo Directo SEPA en tu nombre y, además, se encarga de:

Notificar a los clientes: GoCardless envía a los clientes un aviso antes de cada cobro. Conforme a nuestros términos y condiciones, los clientes aceptan un periodo de notificación reducido de 3 días, lo que proporciona mucha más flexibilidad que el plazo estándar de notificación previa de 14 días. Con GoCardless Pro, tú controlas la notificación a los clientes.

Enviar solicitudes de cobro: GoCardless entrega todas las presentaciones al Mecanismo de compensación y liquidación en tu nombre. Simplemente solicita los cobros en nuestro panel de control online o a través de nuestra API, y nosotros nos encargaremos de lo demás.

Realizar los cobros lo más rápido posible: GoCardless ha optimizado el proceso de Adeudo Directo SEPA para que los cobros se realicen los más rápidamente posible.

Esto significa que, una vez que el mandato esté establecido, no tienes que hacer nada para realizar los cobros de Adeudo Directo SEPA.

Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España..

Cumplir con la regulación SEPA, es hacer las cosas bien

En GoCardless cumplimos con la regulación SEPA y seguimos todos los pasos fijados en el proceso de Adeudo Directo SEPA. Tus clientes esperan de tí lo mismo, contacta con nosotros: