Contenido obligatorio de los mandatos

En este artículo se explica el contenido obligatorio que deben incluir los mandatos de Adeudo Directo SEPA.

Los mandatos de Adeudo Directo SEPA tienen que incluir algunos contenidos obligatorios:

1. El encabezamiento estándar: Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA.

2. El encabezamiento del mandato debe contener al menos el siguiente texto jurídico obligatorio:

Esquema básico (Core)

"Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) {NOMBRE DEL COMERCIANTE} a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de {NOMBRE DEL COMERCIANTE}. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Por favor, rellene todos los campos marcados".

Esquema B2B

"Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) {NOMBRE DEL COMERCIANTE} a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de {NOMBRE DEL COMERCIANTE}. Este mandato es exclusivo para transacciones business-to-business. No podrá exigir un reembolso a su entidad una vez que se haya efectuado el cargo en su cuenta, pero tiene derecho a solicitar a la misma que no efectúe cargos en su cuenta hasta el día en que venza el pago. Por favor, rellene todos los campos marcados*".

3. Además, el mandato debe contener el siguiente texto jurídico:

"Encontrará sus derechos detallados en una declaración que puede solicitar a su banco".

Los mandatos de Adeudo Directo SEPA tienen que incluir algunas informaciones obligatorias

Si es básico (Core) o B2B

La Referencia Única de Mandato

El nombre del pagador

El número de cuenta IBAN del pagador

El código BIC del código del pagador

El nombre de la compañía del comerciante

El Identificador de Acreedor del comerciante

La dirección completa del comerciante (incluido el código postal y el país)

El tipo de pago

El lugar y la fecha de la firma

La(s) firma(s)*

* * El esquema del mandato digital SEPA lo hace a través de la banca electrónica del pagador, pero actualmente los bancos no ofrecen esa opción. GoCardless conserva registros integrales de la 'firma electrónica' que genera el cliente*.

GoCardless ayuda a diseñar un mandato que cumpla con los requisitos SEPA. Además, hemos creado un formulario fácil de rellenar para generar un mandato conforme a los requisitos SEPA (puedes verlo aquí) a través de nuestra API. Este mandato incluye toda la información anterior.

Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España..