¿Para qué deberías utilizar la Domiciliación Bancaria SEPA?

El Adeudo Directo SEPA es ideal para realizar cobros periódicos, debido al nivel de control que ofrece a los comerciantes.

Con el sistema SEPA se pueden realizar cobros a los 21 países de la Eurozona. En esta guía, analizaremos para qué tipo de empresas es ideal el Adeudo Directo SEPA y sopesaremos en qué medida las beneficia. Además, resume los tipos de transacciones para las que no es conveniente, ayudándote a decidir si deberías utilizarlo.

El Adeudo Directo SEPA es ideal para...

Realizar cobros periódicos como suscripciones. En el caso de las compañías que realizan cobros periódicos como las organizaciones con socios o suscriptores, la Domiciliación Bancaria SEPA presenta tres importantes ventajas:

Control - el uso del Adeudo Directo SEPA permite a los comerciantes asegurarse de que los clientes pagarán sus recibos a tiempo cada mes. Tasa de retención - el uso del Adeudo Directo SEPA acaba con los impagos por caducidad o cancelación de la tarjeta. Además, fomenta la fidelidad de los clientes, ya que ofrece un cómodo método de pago que permite configurarlo y olvidarse. Gestiones mínimas - el uso del Adeudo Directo SEPA reduce el tiempo dedicado a gestiones como solicitar e introducir datos actualizados de la tarjeta.

Facturación de servicios para los que no se requiere un pago inmediato. Un ejemplo serían las agencias de marketing. El Adeudo Directo SEPA es ideal para facturar B2B por tres importantes motivos:

Mejora el flujo de caja - el uso del Adeudo Directo SEPA devuelve el control a los comerciantes, que pueden realizar los cobros que deseen, lo que proporciona un mayor control del flujo de caja. Facilita el cobro de cantidades variables - el uso del Adeudo Directo SEPA permite a los comerciantes cobrar importes variables a partir de una sola autorización inicial. Cuando el importe del cobro cambia, los comerciantes pueden reclamar automáticamente la nueva cantidad. A diferencia de las órdenes permanentes en las que los clientes tienen que dar de nuevo instrucciones a sus bancos cada vez que necesitan un cambio. Reduce las gestiones y reclamaciones - el uso del Adeudo directo SEPA reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para reclamar los pagos retrasados y conciliar los pagos. Además, disminuye el promedio de días sin cobrar sin necesidad de conversaciones incómodas sobre dinero con los clientes.

Clientes con una relación continua con la empresa. Un buen ejemplo serían los mayoristas. El uso del Adeudo Directo SEPA para realizar cobros de cuentas de clientes, o clientes habituales, funciona correctamente por el mismo motivo que la facturación (ver arriba). Además, proporciona dos beneficios clave adicionales a tus clientes:

Un sencillo método de pago - automatiza el proceso de cobro y facilita el pago a los clientes. Una opción de pago flexible - el Adeudo Directo SEPA ofrece a los clientes habituales la opción de distribuir costes y pagar a cuenta.

Mercados que no usen mucho las tarjetas como Alemnia y Holanda, donde la penetración de las tarjetas de crédito es menor que el 50%. Pagar a través de Domiciliación Bancaria desde su cuenta bancaria es el método de pago preferido en estos países. Del mismo modo, en industrias o mercados donde el uso de tarjetas de empresa sea bajo, los clientes prefieren pagar desde su cuenta bancaria.

El Adeudo Directo SEPA no es tan recomendable para...

Las transacciones que requieren una liquidación inmediata. Los cobros por Adeudo Directo SEPA no son inmediatos, ni siquiera en el esquema B2B, más rápido.

Las transacciones que es probable que se devuelvan, como los activos líquidos y los bienes de alto valor. La política de reembolso del Adeudo Directo SEPA básico (Core) facilita las devoluciones en las ocho semanas siguientes al cobro.

Pagar las Domiciliaciones Bancarias SEPA a través de GoCardless.

Con nuestra sencilla interfaz online y nuestra API, acceder al Adeudo Directo SEPA y utilizarlo es barato y sencillo. Muchas personas nos han elegido por muchos motivos diferentes, principalmente relacionados con la facturación regular, los plazos y los cobros de suscripciones. Algunos ejemplos:

Empresas SaaS

Empresas de suscripción

Empresas B2B o B2SME

Empresas de telecomunicaciones

Empresas de alojamiento web

Préstamos

Agencias de marketing

Seguros

Organizaciones de socios

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¿Tu negocio encaja con el Adeudo Directo SEPA?

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