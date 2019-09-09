Cómo transferir mandatos a otro proveedor

Si deseas cambiar de proveedor de Adeudo Directo SEPA, hay una manera sencilla de hacerlo a través del proceso de modificación de mandato.

Esta guía te orientará en el proceso de transferir mandatos de Adeudo Directo SEPA de un proveedor a otro. Si deseas transferirte a GoCardless, te ayudaremos a hacerlo gratuitamente.

Cómo modificar un mandato de Adeudo Directo SEPA

En el esquema de SEPA se puede cambiar el nombre del comerciante, la Referencia única de mandato y el Identificador de Acreedor de un mandato. Eso sí, hay que informar al cliente del cambio por adelantado antes del siguiente pago.

Hay que informar al cliente pero no solicitar su consentimiento, ni generar un nuevo mandato de Adeudo Directo SEPA. Basta con la autorización concedida al comerciante en el mandato existente.

Los cambios se comunican añadiendo las modificaciones realizadas al mandato en el mensaje XML que se envía a los bancos con el nuevo cobro.

Cómo cambiar el proveedor de Adeudo Directo

Al actualizar el campo Identificador de Acreedor SEPA, es posible transferir mandatos entre proveedores de Adeudo Directo. Solo hace falta que el campo Identificador de Acreedor SEPA se actualice con el del nuevo proveedor. Podemos realizar los siguientes traspasos:

El propio Identificador de Acreedor de un comerciante a un proveedor tercero

Un proveedor tercero a un proveedor tercero

Un proveedor tercero al propio Identificador de Acreedor de un comerciante

Como ya hemos especificado, no es necesaria ninguna entrada del cliente.

Plazos del proceso

El proceso es instantáneo pero solo se realiza con un nuevo cobro. Es decir, hay que esperar a que la empresa vaya a realizar un nuevo cobro para actualizar cualquier dato del mandato.

Transferir el Adeudo Directo SEPA a GoCardless

Si deseas transferir el Adeudo Directo SEPA existente a GoCardless, te ayudaremos en el proceso gratuitamente.

GoCardless puede migrar mandatos existentes en tu nombre. Solo necesitamos la información de estos mandatos y el calendario de los cobros futuros. Hay que informar a los clientes, pero ellos no tendrán que hacer nada en absoluto.

Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España.