Última ediciónene 20202 min de lectura
Esta guía práctica te ayudará a diseñar y enviar notificaciones previas de Adeudo Directo conforme a los requisitos SEPA.
Esta guía práctica te ayudará a enviar notificaciones previas de Adeudo Directo conforme a los requisitos SEPA.
Una notificación previa informa al cliente de cuándo puede esperar un cobro puntual o una suscripción periódica en su cuenta. Es un requisito obligatorio del Adeudo Directo SEPA, y se puede enviar por correo electrónico, teléfono, a través de SMS, con una factura o en una carta.
Para generar notificaciones previas conforme a la normativa, tendrás que:
Informar al cliente del periodo de notificación adecuado
Incluir el importe, la fecha de vencimiento, la referencia de mandato y el ID del acreedor
Incluir tus datos de contacto
Los ejemplos que aparecen en esta guía están tomados de los correos electrónicos de notificación previa de GoCardless.
1. Enviar un correo electrónico al cliente con el periodo de notificación adecuado
¿Por qué? Ofrece al cliente la oportunidad de comprobar que tiene fondos suficientes
¿Cómo? Envía la notificación previa con X días naturales de antelación, antes de que el pago salga de la cuenta del cliente, según se acordó con él al establecer el mandato.
El periodo de notificación previa acordado con tu cliente no debe ser superior a 14 días antes del cargo del cobro. Lo mejor sería tres días hábiles de antelación.
2. Incluir el importe, la fecha de vencimiento, la referencia de mandato y el ID del acreedor
¿Por qué? Ayuda al cliente a reconocer el cargo en su extracto
¿Cómo? Puedes enviar un correo electrónico antes de cada cobro o dejarlo establecido con antelación para una suscripción fija
Para cobros periódicos de Adeudo Directo con el mismo importe, como los planes de suscripción, solo tienes que informar al pagador antes del cobro inicial si incluyes los datos de todas las fechas de cargo futuras (p. ej. "primer día hábil de cada mes"). En ese caso, solo hace falta una nueva notificación previa si la cantidad o la frecuencia cambia.
Ejemplo de una notificación previa para un importe variable puntual o periódico:
Ejemplo de una notificación previa para un importe periódico con múltiples fechas de cargo:
3. Incluir tus datos de contacto
¿Por qué? El cliente se puede poner en contacto contigo más fácilmente si tiene cualquier duda
¿Cómo? Incluye un fragmento en cada correo electrónico con tu dirección
El Adeudo Directo SEPA y GoCardless
GoCardless es un proveedor integral de Adeudo Directo SEPA y se encarga de cumplir con los requisitos SEPA en tu nombre.
GoCardless puede enviar correos electrónicos conforme a la normativa del Adeudo Directo SEPA en tu nombre. Utilizamos los principales idiomas europeos y enviamos correos electrónicos automáticamente en el idioma del pagador. Enviamos correos electrónicos automáticamente tres días naturales antes de un cobro de Adeudo Directo SEPA.
Si deseas enviar tus propios correos electrónicos, puedes hacerlo con GoCardless Pro. Tu Ejecutivo de cuentas te ayudará durante la implementación de las directrices de cumplimiento.
Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España.