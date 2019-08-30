GoCardless

Si una empresa quiere aceptar pagos online, una buena estrategia para aumentar las ventas, reducir el tiempo empleado en trabajo administrativo y disminuir el número de pagos retrasados, tiene dos opciones: que se realicen a través de la tarjeta de crédito o con una domiciliación bancaria. Elegir el proveedor de servicios que nos permitirá realizar estos cobros online es clave para el buen funcionamiento de una compañía.

Por ello, en esta entrada os explicamos cuáles son los distintos proveedores para cobros con tarjeta y domiciliación para que, en función de las necesidades de la empresa y con toda la información, cada compañía pueda elegir la opción más adecuada para su negocio.

Proveedores de pago con tarjeta de crédito

TPV Virtual

Un TPV virtual es un contrato específico entre la entidad bancaria y un negocio online que permite cobrar mediante tarjetas de crédito o débito utilizando, habitualmente, la pasarela de pago del mismo banco. Es una de las opciones más utilizadas para pagar compras online, ya que es fácil y rápida y el pedido se procesa de forma inmediata. Casi todos los bancos ofrecen un TPV virtual, con un coste variable. Normalmente cobran una cuota mensual de entre 5 y 10 euros, aunque puede ser mayor, y un porcentaje por cada transacción que hay que negociar con la entidad y que se suele situar entre el 0.5% y el 1.5%. Entre sus desventajas: las compañías modifican las condiciones en función del cliente y pueden tardar meses en aprobar la petición del establecimiento de esta pasarela.

Stripe

Stripe es un proveedor que permite integrar pagos con tarjeta de crédito, únicos y recurrentes, en la web de una empresa. Si una compañía decide aceptar pagos a través de Stripe deberá abonar un 1,4% y una cantidad fija de alrededor de 0.25€ por transacciones dentro de Europa.

Entre sus ventajas: cuenta con una API fácil y accesible, tiene un gran servicio al cliente y los pagos son instantáneos. ¿Sus puntos negativos? Opera con tarjetas de crédito, lo que implica comisiones más altas y una mayor posibilidad de que los cobros fallen. Además, se necesita un desarrollador capaz de comprender la API para implementarla.

A pesar de sus desventajas, si la compañía necesita que los pagos sean por tarjeta, porque se dedica al 'e-commerce' o porque trabaja con el mercado americano en el que este método es lo estándar, Stripe es una buena opción.

FastSpring

FastSpring es una compañía que proporciona una plataforma "todo en uno" para el 'e-commerce' y la gestión de suscripciones y que permite cobrar por contenido digital —material de descarga, ebooks, software, etc—. Las páginas de cobro de FastSpring tienen la capacidad de reconocer el idioma del visitante, de forma que puede realizar el pago del producto en su propio idioma y en su propia moneda. Además, las páginas de venta son personalizables y son compatibles con Google Analytics y otros sistemas de rastreo.

Sus ventajas: no solo solo facilita los pagos, sino que ayuda a optimizar el proceso de ventas. Además está internacionalizado y acepta distintos métodos de pago. Sus puntos negativos: es uno de los sistemas más caros, ya que cobra un 8,9% por cada transacción; el registro no es instantáneo, sino que es necesario ponerse en contacto con la compañía y esperar a que respondan, y requiere de un desarrollador para implementarlo en la web de la empresa.

Paypal

Paypal es uno de los métodos de pago más comunes en internet. Este proveedor de servicios de pago permite que los clientes tengan una especie de cartera electrónica con la que efectuar abonos sin tener que revelar su información bancaria. Si una empresa elige Paypal como método de cobro tendrá que abonar un 3,4% y 0,35 euros por cada cobro que realice. Además, cuando se acerque al límite de 3.000 euros anuales que dicta la normativa contra el blanqueo de capitales, deberá aportar documentación extra —DNI, estatutos de la empresa y documentación acreditativa de la cuenta— y esperar la confirmación de la compañía para continuar operando.

Sus ventajas: es una marca conocida en la que los clientes confían y no es necesario un desarrollador para integrarla en la web de la empresa. Sus puntos negativos: el precio por cada operación y una baja satisfacción de sus clientes, como muestran las opiniones en Trustpilot.

Adyen

Adyen es una de las mejores elecciones entre los proveedores de servicios de pagos online a nivel más internacional, ya que ofrece una amplia variedad de métodos de pago. Este proveedor es una apuesta segura si la compañía cuenta con clientes en el mercado chino, debido a que ofrece pagos a través de Alipay, el método dominante en el país asiático. Sin embargo, hay que destacar que el sistema de precios es complejo: aparece definido en un documento de 14 páginas. A grandes rasgos, sabemos que los cobros a través de Ayden suponen a una compañía un 3,5% por cada transacción o, si es a través de domiciliación bancaria, 0,25 euros por operación.

Por desgracia, los usuarios SEPA están bastante defraudados con el funcionamiento de la compañía, por lo que aún no es posible recomendarla para el mercado europeo, sino para empresas con un carácter más marcadamente internacional.

Entre sus ventajas: trabaja con grandes marcas como Spotify, permite distintos métodos de pago y tiene un gran servicio de atención al cliente. Los precios complejos y una difícil integración en la web corporativa son sus puntos débiles.

Proveedores de pago por domiciliación bancaria

Por supuesto, también hay que considerar la opción de la domiciliación bancaria para los pagos online. Este método es generalmente el más simple para realizar cobros a clientes, pero no es la mejor opción si necesitas que los pagos sean instantáneos, como en el 'e-commerce'. Como con los pagos con tarjeta, hay diferentes proveedores que ofrecen el servicio, así que hay que estudiar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y decidir cuál se ajusta más a las características de la empresa. Y, sin lugar a dudas, en GoCardless creemos que somos la mejor opción.

Besepa

Besepa es una plataforma española que gestiona adeudos directos SEPA. Elimina los problemas de generar y enviar los ficheros, reduce los errores, y firma y custodia los mandatos y las secuencias de adeudos. Sin embargo, esta empresa funciona más bien como un gestor de domiciliaciones que como un proveedor de pagos y no funciona con todos los bancos, aunque sí con los principales.

GoCardless

GoCardless es una empresa de Reino Unido que ha levantado más de 25 millones de dólares en financiación y que es utilizada por pretigiosas marcas como the Guardian, Tripadvisor. GoCardless ofrece tanto una API para los desarrolladores que quieran conectar sus sistemas como un panel de control para las empresas que quieran empezar a cobrar en menos de 5 minutos a sus clientes y gestionar todos sus cobros.

¿Cuáles son sus ventajas?

Los bajos costes — No hay grandes gastos de contratación ni cargos ocultos. La empresa cobra un 1% por cada transacción, hasta un límite de 2 euros, o una pequeña tasa por operación en el caso de grandes volúmenes de negocio.

Reducción de los cobros morosos — la recolección automática de los cobros contribuye a que la empresa reciba el dinero a tiempo. Además, los cobros que no se han podido llevar a cabo aparecen señalados en rojo y la aplicación permite volver a emitir la orden. Esto hace que todos aquellos que no han pagado porque su cuenta bancaria se encontraba en un momento puntual de falta de liquidez realicen en pago en un segundo intento. También ahorra horas de trabajo localizando a los clientes que han pagado y los que no gracias a su tablero, que muestra los cobros realizados y aquellos que han quedado pendientes.

Integración total en los software de contabilidad — GoCardless se integra completamente en distintos software de contabilidad. Las transacciones se registran automáticamente en los libros, ofreciendo un estado real y actualizado de los números de la empresa.

Facilidad de instalación — Empezar a usar sus servicios es extremadamente fácil. Sin necesidad de papeleo, en cinco minutos se pueden comenzar a realizar operaciones.