Seguramente habrás escuchado hablar de las transferencias y cuentas bancarias SEPA, pero ¿sabes qué son exactamente? Si tienes proveedores internacionales o buscas la mejor forma de cobrar a tus clientes extranjeros, en este artículo te explicamos qué es una cuenta bancaria SEPA, qué ventajas tiene y cómo puedes abrir una cuenta para tu negocio.

¿Qué es una cuenta bancaria SEPA?

SEPA, por las siglas en inglés de «zona única de pagos en Euros», es el término que designa la zona geográfica delimitada por los 36 países miembros de esta iniciativa. En conjunto, estos forman una red paneuropea que permite simplificar las transferencias bancarias dentro del espacio económico europeo y hacer que una transferencia internacional sea tan fácil, cómoda y rápida como una transferencia nacional. Desde su entrada en vigor en 2014, todas las transferencias de la eurozona tienen las mismas condiciones, derechos y obligaciones, sin importar desde qué país se realizan.

¿Cómo se identifica una cuenta SEPA?

Antes de la llegada de SEPA, en España las cuentas bancarias se identificaban con el código cuenta cliente (CCC), un código de 20 dígitos que describe la entidad financiera, la oficina y el número de cuenta. Desde SEPA, el número de identificación de las transferencias se unifica con un código IBAN (por las siglas en inglés de «código de identificación internacional de una cuenta bancaria»). De 24 caracteres, el código IBAN es algo más largo que el tradicional CCC y se caracteriza por empezar por las letras del código del país: en nuestro caso, «ES» para España.

¿Para qué sirven las cuentas bancarias SEPA?

En resumen, las cuentas SEPA te permiten enviar y recibir dinero a cualquier país que esté dentro de la zona SEPA como si se tratase de una transferencia nacional. Estas son sus ventajas.

Ventajas de las cuentas SEPA

Equiparando las cuentas nacionales e internacionales, SEPA elimina las barreras geográficas. En un mundo globalizado, poder enviar y recibir transferencias internacionales con comodidad ayuda a los negocios a ser más competitivos y aprovechar la oportunidad para expandirse al mercado europeo:

Las transferencias SEPA son más rápidas y tardan alrededor de un día hábil en completarse.

Las transferencias bancarias internacionales son más fáciles de hacer, ya que solo se necesita el nombre y número IBAN del destinatario.

Puedes gestionar todas las transacciones de tu negocio desde una sola cuenta bancaria, sin tener que abrir una cuenta local para operar en el país de destino.

Las transferencias internacionales entre países de la zona Euro no tienen comisiones y son completamente gratuitas.

Cómo enviar y recibir pagos con una cuenta SEPA

Hay tres instrumentos de pago incluidos en SEPA:

Transferencias bancarias: son el método más utilizado para hacer pagos puntuales o masivos, como las nóminas o los pagos a proveedores. Solo tienes que entrar en la web o app de tu banco, introducir el nombre e IBAN del destinatario e indicar el importe de la transferencia.

Adeudos directos (o domiciliaciones bancarias): a diferencia de las transferencias, con la domiciliación bancaria el destinatario del pago es quien inicia la operación. Para ello, necesita el consentimiento del pagador, que se obtiene con una orden de domiciliación o mandato de adeudo directo SEPA.

Pagos con tarjeta: los pagos y las retiradas de efectivo en Euros hechos con tarjeta, ya sea de crédito o débito, no tienen comisiones en ningún comercio ni banco de la zona SEPA.

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¿Qué hay que hacer para abrir una cuenta bancaria SEPA?

Ahora que ya conoces todas las ventajas de las cuentas bancarias SEPA, puede que te preguntes si hay que seguir algún procedimiento especial para abrir una cuenta bancaria SEPA. La respuesta es que no es necesario; desde 2014, todas las cuentas bancarias europeas son SEPA y el procedimiento sigue siendo el mismo que para abrir una cuenta en cualquier banco. Si no tienes claro cuál elegir, no te pierdas nuestros consejos sobre cuáles son las mejores cuentas bancarias para pymes.

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