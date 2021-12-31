5 Programas de facturación para Pymes

Los 5 mejores programas de facturación para autónomos y pequeñas empresas

Independientemente del tamaño de tu empresa, un programa de facturación te ayudará a agilizar la gestión de tu negocio y ahorrar tiempo en otras tareas, como la presentación de impuestos y la conciliación bancaria.

No necesitas invertir demasiado dinero en adquirir un programa de contabilidad y facturación. Puedes encontrar soluciones de todo tipo adaptadas a tu presupuesto y necesidades.

En esta lista te proponemos 5 programas de facturación que hemos escogido por su facilidad de uso y precio asequible para autónomos y pequeñas empresas.

Qué es un programa de facturación

Un programa o software de facturación te permite llevar un control de las facturas de tu empresa y automatizar los trámites administrativos recurrentes, como el envío de facturas, la gestión de recibos, o la creación de presupuestos y albaranes, entre otros.

Algunos programas también incorporan funciones más avanzadas, como la declaración de impuestos o la gestión de clientes.

Los beneficios de utilizar un programa de facturación

Emitir tus facturas con una hoja de cálculo puede parecer la solución más económica al inicio de tu actividad, pero es una opción bastante engorrosa. Un programa de facturación te permitirá ahorrar tiempo y evitar errores en las tareas administrativas como:

Consultar el estado de tu negocio en cualquier momento y lugar

Gestionar la información de tus clientes y proveedores desde la misma herramienta

Generar informes para obtener una visión global de tu negocio

Mayor agilidad en las operaciones contables y menor margen de errores

Qué debe tener un programa de facturación

A la hora de escoger una solución de facturaci�ón adecuada a tus necesidades, hay ciertos aspectos que conviene tener en cuenta:

Interfaz sencilla y facilidad de uso. En el caso de autónomos y pequeñas empresas, el propietario es quien suele encargarse de la facturación. Un programa bien estructurado y con una interfaz sencilla facilitará que cualquier persona pueda utilizarlo incluso sin tener mucha experiencia en contabilidad. Funcionalidad y precio. Además de la facturación básica, muchos programas ofrecen varios planes dependiendo de las soluciones adicionales que necesites, como calcular tus impuestos, personalizar tus documentos, generar informes y balances o registrar los gastos. Soporte técnico. Contar con un buen servicio técnico que te ayude a solucionar tus dudas y problemas es importante. No olvides que tu negocio depende de que puedas emitir y cobrar tus facturas sin incidencias. Integración con otros servicios. Sincronizar tu programa de facturación con otros servicios como GoCardless te ayudará a ahorrar tiempo en la gestión y cobro de tus facturas.

5 programas de facturación para autónomos y pequeñas empresas

En esta lista te ofrecemos 5 alternativas para que elijas el software de facturación que mejor te convenga según tu presupuesto y necesidades.

Sage

Sage es un programa de facturación en línea enfocado a autónomos y pequeñas empresas. Permite automatizar la contabilidad, rastrear el flujo de caja y registrar gastos.

Precio: prueba gratuita de 30 días. Después, desde 10 €/mes con el plan para autónomos.

Funciones:

Facturación

Contabilidad automatizada

Conciliación bancaria

App móvil

Gestión de IVA e IRPF

Integración con GoCardless

Quaderno

Quaderno es otro programa de facturación en la nube con una interfaz intuitiva. Está enfocada a comercios electrónicos y destaca por su función para calcular automáticamente el IVA aplicable a cada venta basándose en el tipo de producto, la ubicación del comprador y el número de identificación fiscal.

Precio: prueba gratuita de 7 días. Después, desde 29 €/mes con el plan más económico.

Funciones:

Verificación del cliente para detectar su ubicación, país e impuestos aplicables

Cálculo del IVA aplicable en el momento de la venta

Automatización de la facturación

Seguimiento de las obligaciones fiscales en varios países

Integración con GoCardless

Quipu

Quipu se anuncia como un software de facturación para autónomos y pymes. Esta opción destaca por sus funciones para facilitar la conciliación bancaria, presentar los diferentes modelos de impuestos y gestionar remesas bancarias.

Precio: prueba gratuita de 15 días. Después, desde 12 €/mes con el plan Starter anual.

Funciones:

Facturación completa, incluyendo facturas periódicas y rectificativas

Cálculo de impuestos y autocompletado de los modelos tributarios

Digitalización y gestión de documentos

Vista general del negocio

Plantillas de facturas personalizadas

Lector de facturas y tickets con su app para móviles

FacturasCloud

FacturasCloud es un programa de facturación en la nube gratuito orientado a pequeños negocios. Aunque ofrece menos características en comparación con otros programas, puede ser una solución económica y sencilla para cubrir las necesidades básicas de autónomos y pequeños empresarios.

Precio: gratuito.

Funciones:

Creación de facturas, presupuestos y albaranes personalizados

Panel de control e informes para obtener una visión general de tu negocio

Gestión de contactos

App para móviles

ContaSimple

ContaSimple es una herramienta web de facturación, contabilidad e impuestos enfocada a autónomos y pequeñas empresas que se están iniciando en su actividad empresarial. Permite gestionar la contabilidad básica de tu negocio de manera sencilla y exportar los documentos en PDF.

Precio: plan básico gratuito limitado. Plan profesional desde 7,95 €/mes.

Funciones:

Gestión de facturas y gastos

Libros de registros contables

Amortizaciones y bienes de inversión

Cierre de trimestres

Informes y gráficos para obtener una visión global del negocio

App para móviles

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.