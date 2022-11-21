Cómo afecta a tu negocio la tasa de intercambio

¿Has oído hablar, alguna vez, de tasa de intercambio?

Si eres un usuario de tarjeta de crédito o débito, probablemente sabrás que el banco del comercio en el que efectúas la compra paga a tu banco una tarifa por la transacción. De la misma manera, si eres dueño de una tienda, deberás pagar una comisión al banco emisor de la tarjeta utilizada por el cliente. Dicha tarifa se denomina “tasa de intercambio” y varía según diferentes factores, como el tipo de comercio, el tipo de tarjeta y los importes cedidos por el comercio.

Lee este artículo para descubrir qué es la tasa de intercambio y cómo impacta a tu negocio.

¿Qué es la tasa de intercambio?

Como se ha explicado anteriormente, las tasas de intercambios son comisiones que sirven para cubrir el gasto que conlleva aceptar y procesar los pagos con tarjeta. Los importes son establecidos por las redes de tarjetas, como Visa o Mastercard, y dependen de diferentes factores:

La ubicación del comercio y del banco del titular de la tarjeta.

El valor medio de la transacción.

El método de pago utilizado por el cliente.

El tipo de tarjeta.

El tipo de empresa.

Existen tres tarifas asociadas al uso de la tarjeta y son las siguientes:

Tarifa de la red de tarjetas, es decir, una tasa pagada por el uso de la red de tarjetas. Tarifa del banco adquirente, es decir, una tarifa que se paga al banco del dueño del negocio por la recepción de los fondos por parte del titular de la tarjeta. Tasa de intercambio, la tarifa que se paga al banco emisor, el del titular de la tarjeta.

Coste de la tasa de intercambio

En Europa, el coste relativo a la tasa de intercambio equivale a un 0,3-0,4 % del total de transacciones. Los importes no son negociables y varían con frecuencia, sin embargo existe un límite máximo para las tarjetas de los usuarios europeos y para las tarjetas de consumo europeas.

Cómo calcular la tasa de intercambio

Las redes de tarjetas suelen establecer una tarifa plana más un porcentaje del importe de las transacciones, pero existen más variables que hay que tener en cuenta a la hora de calcular la tarifa de intercambio, por ejemplo, el tipo de transacción.

Son las mismas compañías de tarjetas las que establecen la tasa de intercambio: algunas, como Visa y Mastercard, fijan sus tarifas semestralmente, mientras que otras lo hacen anualmente.

¿Cuál es el impacto de la tarifa de intercambio en tu negocio?

Generalmente, las tasas de intercambio tienen un impacto positivo ya que aceptar pagos con tarjeta conlleva ventajas para tu negocio.

Aunque están obligados a pagar esta comisión, los comercios gozan de algunos beneficios como el aumento de las ventas, la posibilidad de atraer a nuevos clientes ofreciéndoles una experiencia de compra positiva, y los costes bajos asociados con otras formas de pago.

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