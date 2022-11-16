Mejor banco para autónomos

Si eres autónomo o empresario, lo ideal es que tengas una cuenta bancaria que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu negocio.

Ser trabajador por cuenta propia conlleva numerosos gastos, entre ellos, impuestos varios, cuota de autónomo y gastos de gestoría; por lo tanto, sería beneficioso elegir una cuenta que, además de ser gratuita, también te ofrezca otras ventajas.

Sigue leyendo para descubrir cuáles son las mejores cuentas para autónomos.

¿Qué es una cuenta para autónomos?

Una cuenta para autónomos es una cuenta que puedes utilizar para el desarrollo de tu actividad comercial. Abrir una cuenta de este tipo te permite separar el dinero personal del capital generado por tu negocio y, además, acceder a servicios y productos que una cuenta bancaria tradicional no te ofrecería.

Requisitos para tener una cuenta de banco para autónomos

Antes de hablar de la mejor cuenta para autónomos, veamos cuáles son los requisitos que hay que complir para conseguir una sin pagar comisiones. A continuación, enumeramos los principales (no es necesario cumplir con todos):

Domiciliación de la cuota de autónomo. Uso de la tarjeta un mínimo de veces para que el mantenimiento sea gratuito. Pago y domiciliación de recibos. Pago del IVA y del IRPF a través de la cuenta. Facturar o ingresar una cantidad mínima cada mes. Contratar otros productos/servicios, como seguros, fondos de inversión, líneas de crédito o tarjetas de crédito. Pagar la nómina de los empleados

Ventajas de abrir una cuenta bancaria para autónomos

¿Qué ventajas debe tener la mejor cuenta bancaria para autónomos?

Ofrecer transferencias nacionales e internacionales gratuitas.

Ofrecer la posibilidad de domiciliar recibos, por ejemplo los impuestos trimestrales.

Varias oficinas disponibles para ingresar y sacar dinero.

Remuneración por el dinero acumulado (TAE, TIN).

Pago de las nóminas de los empleados.

Tarjetas gratuitas, sin comisión de mantenimiento.

Posibilidad de financiación para tu negocio, a través de préstamos, cuentas de crédito y descuentos comerciales.

¿Cuáles son los mejores bancos para autónomos?

A continuación, veremos cuáles son las mejores cuentas para autónomos, así como las alternativas a las transferencias bancarias y las domiciliaciones.

Cuenta de autónomo Revolut

Se trata de una cuenta gratuita y con número IBAN español, ofrece una tarjeta virtual y un reembolso de un 0,10 % en compras. Revolut es uno de los bancos online más conocidos y opera en más 35 países, entre ellos, España. Es la opción ideal para aquellos que quieran efectuar operaciones a través de internet.

Cuenta N26 Business

N26 es un banco online alemán fundado en 2013. Como también opera en España, tendrás un IBAN español y podrás domiciliar recibos, efectuar y recibir transferencias y solicitar dinero a tus clientes.

Desde noviembre de 2021, te permite realizar pagos manuales de impuestos a la Agencia Tributaria (de momento, no admite domiciliaciones, por lo que no será posible domiciliar las cuotas de la Seguridad Social).

Cuenta de negocios BBVA

El BBVA es uno de los bancos más antiguos de España, fue fundado en Bilbao en 1857, y cuenta con más de 75 millones de clientes en más de 30 países.

Esta cuenta está pensada exclusivamente para negocios y, además, ofrece varias opciones de financiación, como líneas de crédito y descuentos comerciales. Si cumples con todos los requisitos, te saldrá gratis, sin comisiones de mantenimiento.

Las transferencias efectuadas dentro de la Unión Europea son gratis e ilimitadas, ofrece la posibilidad de emitir cheques y de recibir pagos con un TPV que puedes contratar.