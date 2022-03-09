Límite de pago en efectivo | GoCardless

Alternativas de pago que tienen las empresas tras el nuevo límite de pagos en efectivo en España

Tras la revolución digital, el pago con tarjeta se ha convertido en la opción favorita tanto de profesionales como de particulares.

La crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus ha hecho que se incrementaran las medidas higiénicas, por este motivo, un gran número de personas prefiere optar por métodos de pago digitales en lugar del dinero en efectivo.

Sin embargo, también hay otra razón por la que el pago en efectivo se está volviendo obsoleto: la nueva ley aprobada el pasado 13 de octubre para luchar contra el fraude fiscal.

Con las nuevas modificaciones, los pagos con efectivo se reducen a 1000 euros para empresarios y profesionales. Sin embargo, si el pagador es una persona física que justifique que no tiene residencia fiscal en España, el límite para pagar en efectivo pasa a 10.000 euros.

Todas las transacciones superiores a dicho importe ya sean compras de productos o contrataciones de servicios, deberán llevarse a cabo mediante transferencia bancaria.

¿Qué opciones pueden ofrecer las empresas españolas tras el límite de pago en efectivo?

En este artículo indicamos los métodos de pago más comunes que puedes adoptar como negocio.

E-Wallets: Apple Pay y Google Pay

Apple Pay es un método de pago sin contacto para dispositivos Apple. La configuración es rápida y es compatible con la mayoría de los proveedores de tarjetas de crédito y débito.

Para configurarlo, es necesario utilizar la aplicación Apple Wallet que extraerá los datos de tu tarjeta. Una vez que se hayan almacenados los datos el usuario podrá pagar en las tiendas simplemente con su iPhone.

Google Pay también es un sistema de pago online y funciona a través de una cuenta Google. Al igual que Apple Pay, con Google Pay puedes efectuar pagos mediante tu teléfono móvil o smartwatch.

Existen dos maneras de configurarlo. La primera es a través de la web de Google Pay y solo tendrás que pulsar en la sección Métodos de pago para vincular tus tarjetas. El segundo método es a través de la aplicación móvil y el proceso es el mismo: solo tendrás que añadir el método de pago y activar el NFC del móvil para poder utilizarlo.

Transferencias inmediatas

Las transferencias inmediatas llegan al banco de destino en cuestión de segundos gracias al nuevo sistema europeo SEPA Instant Credit Transfer. Estas transferencias pueden enviarse en toda la zona SEPA y tienen un importe máximo de 100.000 euros por operación.

La ventaja es que el servicio está operativo las 24 horas del día y que la transferencia llega en menos de 10 segundos.

El sistema SiPay Transfer

Es un método de pago con un proceso de compra muy sencillo. El cliente solo tiene que elegir SiPay Transfer como método de pago, seleccionar su entidad bancaria e introducir las credenciales de acceso a su banca digital.

Bizum

Bizum es una aplicación gratuita con la que puedes enviar y recibir dinero de forma instantánea desde el móvil. Es un sistema rápido y seguro que no requiere un número de cuenta, sino el número de teléfono de la persona a la que quieres enviar el dinero.

WeChat Pay

Es una aplicación híbrida de mensajería, una red social, y cuenta también con un sistema de pagos. Además, ofrece la posibilidad de obtener préstamos de hasta 200.000 yenes en cuestión de minutos. Aunque se creó en China, ha ganado rápidamente popularidad en el extranjero y en 2021 ha alcanzado 1.263 millones de usuarios.

El sistema de pago es extremadamente sencillo puesto que el usuario tendrá que escanear el código QR que contiene la información de la compra y autenticar el pago mediante una contraseña personal.

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