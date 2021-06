Plazos de cobro en Domiciliación Bancaria SEPA

El Adeudo Directo o Domiciliación Bancaria SEPA no es un método de cobro instantáneo. Los cobros tardan en llegar a tu cuenta bancaria al menos 2 días hábiles interbancarios en el esquema B2B y 3 días hábiles interbancarios en el esquema básico (Core).

En esta guía detallamos los plazos de Adeudo Directo SEPA, y explicamos cómo GoCardless puede ayudarte a optimizarlos.

Plazo límite para enviar cobros en SEPA básico (Core)

Los cobros iniciales se tienen que enviar a los bancos en el plazo de 5 días hábiles interbancarios antes de la fecha de vencimiento del cobro.

En el caso de los siguientes cobros, basta con 2 días hábiles interbancarios de antelación.

Plazo límite para enviar cobros en SEPA B2B

En el esquema de Adeudo Directo SEPA B2B, hay que enviar el cobro a los bancos 1 día hábil interbancario antes de la fecha de vencimiento del cobro.

Realizar cobros en el esquema SEPA básico (Core)

Realizar cobros SEPA con un mandato existente

Para realizar un cobro con un mandato existente, se tiene que enviar a los bancos 5 días hábiles interbancarios antes, en el caso del primer cobro, y 2 días hábiles interbancarios antes, para los cobros sucesivos. En el cuadro siguiente se muestran los plazos relevantes del esquema de Adeudo Directo SEPA básico (Core):

2 semanas antes del cobro (o un plazo más breve si se acuerda con el cliente) Informa al cliente de que realizarás el cobro en 2 semanas (o en un plazo más breve si así lo acuerdas con él). 5 días hábiles antes del cobro Es el último día para enviar la orden de cobro a tu banco para casos puntuales o para un cobro inicial, con el esquema de Adeudo Directo SEPA básico (Core). 2 días hábiles antes del cobro Es el último día para enviar al banco las órdenes de cobro siguientes o el cobro final, con el esquema de Adeudo Directo SEPA básico (Core). Días de cobro El día en el que se efectúa el cargo en la cuenta bancaria del pagador. 5 días hábiles después del cobro Es el último día en el que el banco de tu cliente puede devolver un cobro si no puede aceptarlo (por ejemplo, si la cuenta está cerrada).

En el esquema de Adeudo Directo SEPA básico (Core), un pagador tiene derecho a solicitar el reembolso de un cobro autorizado a su banco en el plazo de 8 semanas desde que se efectuó el cargo en la cuenta. También a solicitar un reembolso de un cobro no autorizado o fraudulento a su banco en un plazo de hasta 13 meses después de haberse efectuado el cargo.

Realizar cobros sin mandato

Si aún no dispones de un mandato de tu cliente, es necesario conseguirlo antes de poder realizar un cobro. Tan pronto como recibas el mandato firmado, podrás enviar la solicitud de cobro. Como se trataría de un cobro inicial, tardará 5 días hábiles interbancarios en realizarse (consulta los plazos más arriba).

Para obtener más información sobre cómo generar un mandato, consulta nuestra guía de mandatos de Adeudo Directo SEPA.

Realizar cobros en el esquema SEPA B2B

Hay que enviar una solicitud a los bancos 1 día hábil interbancario antes de la fecha de vencimiento del cobro, independientemente del tipo de cobro (puntual, inicial o sucesivo). En el cuadro siguiente se muestran los plazos relevantes del esquema de Adeudo Directo SEPA B2B:

2 semanas antes del cobro (o un plazo más breve si se acuerda con el cliente) Informa al cliente de que realizarás el cobro en 2 semanas (o en un plazo más breve si así lo acuerdas con él). 1 día hábil antes del cobro Es el último día en que puedes enviar la orden de cobro a tu banco con el esquema de Adeudo Directo SEPA B2B. Días de cobro El día en el que se procesa el Adeudo Directo SEPA. 2 días hábiles después del cobro El último día para modificar el cobro. Es también el último día en el que el banco de tu cliente puede revertir el cobro.

Con el esquema de Adeudo Directo SEPA B2B, el pagador no tiene derecho al reembolso de un cobro autorizado. No obstante, si un pagador considera que un cobro no está cubierto por un mandato B2B, tendrá derecho a reclamar un reembolso de un cobro no autorizado o fraudulento en un plazo de hasta 13 meses desde que se haya efectuado el cargo.

Notificaciones de impago

Si un cobro falla antes de la liquidación, el día en el que vence el cobro informarán a tu entidad desde la del cliente. Si hay un problema con un cobro después de la liquidación, la notificación se realizará el día en el que se produzca el problema o en un plazo máximo de 5 días desde la liquidación.

Los comerciantes deberían conocer el periodo durante el cual el banco del cliente puede devolver un cobro, por ejemplo, si no se ha podido realizar el cobro a la cuenta del cliente debido a que los fondos eran insuficientes. En el caso de cobros en el esquema básico (Core), las devoluciones deben realizarse en un plazo de 5 días hábiles interbancarios desde la fecha de vencimiento. En el caso de cobros de esquema B2B, el periodo de devolución se reduce a dos días hábiles interbancarios.

Para obtener más información sobre los problemas que pueden producirse, consulta nuestra guía Mensajes de los bancos.

Días no laborables y optimización de plazos

Los envíos a los bancos solo se pueden realizar durante los días hábiles interbancarios, ya que no procesarán ningún mensaje los días no laborables interbancarios. No obstante, esto implica que puedes recibir un mensaje un día festivo nacional que no sea fiesta interbancaria.

Cada día hábil interbancario cuenta con una hora de corte que varía en función del banco. Si esta hora de corte es por la mañana, se recomienda realizar el envío a los bancos un día antes de lo programado, por ejemplo, 6 días (en lugar de 5) antes de un cobro inicial y 3 días (en lugar de 2) antes de un cobro periódico.

Optimizar plazos combinando los esquemas básico (Core) y B2B

Para optimizar los plazos, deberías, en la medida de lo posible, intentar realizar los cobros en el esquema B2B. Los plazos significativamente más cortos, especialmente en los cobros iniciales, junto con el plazo reducido de devolución y la política de reembolso, atraen mucho a los comerciantes. No obstante, el esquema solo se puede utilizar para realizar cobros a empresas, no a consumidores ni a microempresas. En cualquier caso, puedes combinar ambos esquemas B2B y básico (Core), según corresponda, para optimizar tu proceso de cobro.

Plazos de Domiciliación Bancaria con GoCardless.

GoCardless procesa todos los cobros de Adeudo Directo SEPA conforme a los plazos totalmente optimizados que vimos mas arriba. GoCardless envía y recupera mensajes de los bancos en tu nombre y cumple con los plazos límites e interbancarios. El estado de tus cobros es absolutamente transparente en cualquier momento a través de nuestro panel de control o nuestra API.

GoCardless procesa actualmente cobros de Adeudo Directo SEPA a través del esquema básico (Coreo COR1). Pronto ampliaremos nuestra oferta al esquema B2B. Entonces, te ayudaremos a utilizar una combinación de ambos, según corresponda, para optimizar el proceso de cobros.

Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España.