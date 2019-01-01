GoCardless adquiere Nordigen

Pagos globales
Conectar
Complementos
Más
Banca abierta
Afrontamos nuevos retos con las ventajas de la banca abierta de próxima generación.
Hiroki Takeuchi, CEO de GoCardless, y Duncan Barrigan, CPO, hablan de la banca abierta y los pagos.
Hiroki Takeuchi, CEO, GoCardless
Nordigen es una plataforma de banca abierta freemium que proporciona acceso a datos bancarios abiertos y a información sobre datos de primera calidad. La API de Nordigen se conecta con más de 2300 bancos del Reino Unido y de Europa, y presta servicio a empresas de tecnología financiera y desarrolladores de 31 países. Nordigen es un proveedor con licencia de servicios de información de cuentas (AISP) que está regulado por la Comisión del mercado financiero y de capitales de Letonia, y autorizado en 31 países europeos.
En abril de 2023, el producto de Nordigen acaba de relanzarse como GoCardless Bank Account Data.
La banca abierta es un avance tecnológico único que ha dado lugar a un mercado de más de 400 billones de dólares. Nos dimos cuenta muy pronto de que esta tecnología iba a marcar la dirección del sector de los pagos bancarios durante las siguientes décadas. Por eso llevamos 18 meses encaminando nuestros esfuerzos hacia la banca abierta. Esta adquisición nos lleva al siguiente nivel gracias a una conectividad de banca abierta que utiliza tecnología punta. Esto nos permitirá ofrecer productos óptimos, tanto en pagos como en datos, a cualquier negocio que quiera aprovechar el poder de la banca abierta.
Esta adquisición nos ayudará a ofrecer los mejores productos de pago bancario y banca abierta del mercado. Disponer de nuestra propia conectividad de banca abierta nos ayudará a mejorar funciones de pago como Instant Bank Pay y Verified Mandates y así desplegarlos con mayor rapidez en más mercados. También podremos desarrollar nuevos productos y prestaciones. Nuestros clientes podrán acceder a las soluciones actuales de Nordigen, que incluyen el acceso libre a los datos de banca abierta de los Servicios de Información de cuentas (AIS) así como el acceso prioritario a productos de datos avanzados, lo cual les permitirá obtener un conocimiento más profundo de esos datos.
Queremos ser la red líder de pagos bancarios a nivel mundial y creemos que la banca abierta es una piezaclave de esta visión. Por eso, estos últimos 18 meses hemos acelerado nuestros esfuerzos en esta área, desarrollando funciones de banca abierta para ayudar a que las empresas optimicen sus estrategias de cobro. Esta adquisición nos sitúa en otro nivel. Ahora somos capaces de combinar conectividad puntera y gratuita con nuestro conocimiento profundo de la tramitación de pagos, lo cual significa que podemos ofrecer la banca abierta como servicio a cualquier desarrollador, socio o empresa de tecnología financiera y utilizar los datos de banca abierta para elevar nuestra oferta de servicios de pago.
A diferencia del resto del mercado, nosotros creemos que los datos de banca abierta contribuyen a mejorar los servicios financieros y, por lo tanto, debieran ser libres. Nordigen ha liderado este enfoque freemium, combinando el acceso libre con productos que ofrecen un valor añadido y, además, permiten a los usuarios obtener un profundo conocimiento de los datos que luego pueden utilizar en sus casos prácticos. Nos ilusiona adoptar este modelo, escalarlo y ayudar a desarrolladores, socios, empresas de tecnología financiera y, en general, a quien necesite usar los datos de banca abierta para solucionar los problemas de sus clientes.
La operación se cerró el 18 de julio de 2022.
El producto Nordigen ha sido relanzado como GoCardless Bank Account Data. Si no encuentras la información que buscas en nuestro sitio web, contáctanos y estaremos encantados de ayudarte.