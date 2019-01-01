GoCardless adquiere Nordigen

Nordigen es una plataforma de banca abierta freemium que proporciona acceso a datos bancarios abiertos y a información sobre datos de primera calidad. La API de Nordigen se conecta con más de 2300 bancos del Reino Unido y de Europa, y presta servicio a empresas de tecnología financiera y desarrolladores de 31 países. Nordigen es un proveedor con licencia de servicios de información de cuentas (AISP) que está regulado por la Comisión del mercado financiero y de capitales de Letonia, y autorizado en 31 países europeos.

En abril de 2023, el producto de Nordigen acaba de relanzarse como GoCardless Bank Account Data.