Ayudar a las empresas a ser más eficientes

DocuSign es una marca de SaaS global que ayuda a las empresas a gestionar contratos electrónicos. Su misión es acelerar el cierre de acuerdos y hacer las cosas más fáciles a empresas de cualquier tamaño.

Su herramienta DocuSign Agreement Cloud, líder en el sector, permite a las organizaciones automatizar y que todo el ciclo de vida del contrato sea en línea. Gracias a ella, DocuSign ha conseguido convertir un proceso tedioso en un proceso mejorado y eficaz.

DocuSign cuenta con la confianza de más de 750.000 empresas en más de 180 países, incluidas algunas de las marcas más importantes de los sectores tecnológicos y financiero.

GoCardless y DocuSign empezaron su colaboración en abril de 2019. DocuSign necesitaba un proveedor de pagos de confianza para sus pagos recurrentes y que se convirtiera en la opción preferente de sus clientes en muchos de sus mercados clave. GoCardless, cuyo servicio se basa en la gestión de domiciliaciones bancarias, es la empresa que podía ofrecer exactamente lo que necesitaban.

Queremos que nuestros clientes globales puedan adquirir DocuSign mediante métodos de pago sencillos y fáciles.

Un método de pago perfecto para los pagos de suscripciones

Cuando DocuSign se dirigió por primera vez a GoCardless, los datos de la empresa indicaban que estaba perdiendo oportunidades en algunos países al no ofrecer un método de pago adicional. Una encuesta propia de GoCardless entre casi 5000 empresas les proporcionó datos adicionales sobre mercados clave en los que los clientes preferían los pagos por domiciliación bancaria.

Tras una integración con Zuora, la plataforma de gestión de suscripciones de DocuSign, en abril de 2019 se hizo el cambio definitivo a GoCardless. Está disponible en la eurozona y en el Reino Unido, así como en Australia.

Los clientes que llegan a la página de pago ahora pueden ver la opción de domiciliación bancaria correspondiente a su país, además de las opciones de pago con tarjeta y PayPal. El proceso completo de configuración del pago se hace en línea, directamente en la página de pago.

Beverly Tu, directora de Crecimiento en el área de comercio electrónico de DocuSign, explica el motivo principal por el que eligieron GoCardless: «GoCardless nos ha permitido ofrecer a nuestros nuevos clientes una opción de pago realmente adaptada a la naturaleza recurrente de los pagos de suscripciones».

Cosechar los frutos de contar con un método de pago preferente

DocuSign lleva más de año y medio trabajando con GoCardless. Para Beverly, ofrecer un nuevo método de pago ha supuesto un cambio positivo en el comportamiento de compra:

Ya sabíamos que en muchos países se estaba demandando el pago por domiciliación bancaria. En muchos casos era la opción preferente. Hasta ahora, la información que tenemos de nuestros clientes avala estas afirmaciones.

Antes de usar GoCardless, DocuSign no ofrecía la posibilidad de pagar por domiciliación bancaria, pero la situación es muy distinta casi un año después:

El 11 % de los nuevos clientes eligen GoCardless si está disponible, y esta cifra no deja de crecer.

La preferencia por este método es especialmente fuerte en los Países Bajos y Alemania, donde un 35 % y un 23 % respectivamente de las nuevas compras se hacen con GoCardless.

Los clientes que eligen pagar por GoCardless suelen gastar más, lo que supone un aumento del 14 % del precio de venta medio comparado con otros métodos de pago habituales.

Mejores tasas de retención que los pagos con tarjeta de crédito y PayPal

Las tasas de retención de los clientes que pagaron por GoCardless tras 12 meses de uso de DocuSign se mantienen en el 70 %, comparado con el 69 % de los pagos con tarjeta de crédito y el 61 % de los pagos por PayPal. Esto se debe a que hay menos abandono de clientes (provocados por fallos en los pagos) entre los clientes que pagan por GoCardless, lo que resulta en un valor del ciclo de vida del cliente más alto entre el grupo de clientes que pagan por GoCardless.

También se produce un efecto halo inesperado cada vez que la opción de pago por GoCardless está disponible. La tasa de conversión entre todos los pagos ha aumentado un 10 % en comparación con las tasas cuando las únicas opciones disponibles eran PayPal y tarjeta de crédito. Esto muestra que no solo los clientes tienen más opciones de métodos de pago, sino que los nuevos clientes están eligiendo DocuSign porque se puede pagar con su método de pago favorito.

En resumen, GoCardless se ha convertido en la opción de pago principal de DocuSign. Y siempre que ofrecemos GoCardless, obtenemos mejores conversiones de clientes.

Optimizar los pagos recurrentes en todo el mundo

Gracias a una cuota de cartera de los pagos por domiciliación bancaria que no deja de crecer en los países en los que GoCardless está disponible, junto con la mejora en las tasas de conversión, los planes de DocuSign pasan por optimizar toda la experiencia de pago.

Este proyecto de optimización garantizará que puedan ofrecer métodos de pago preferentes en todo el mundo.

«El lanzamiento inicial de GoCardless como método de pago para nuestros clientes en Europa y Australia ha sido todo un éxito, y nos encanta poder ofrecer pagos por domiciliación bancaria a más clientes que han mostrado una preferencia activa por este método de pago», apunta Beverly.