Cobros más baratos y rentables

Todas las empresas reciben cobros

No importa que tus cobros sean recurrentes o únicos. Gestionarlos mal en una economía tan impredecible como la actual, podría costarte dinero innecesariamente y afectar a tus resultados.

¿Estás obteniendo el mejor retorno de la inversión (ROI) de tus cobros? ¿ Podrían generarte mayor rendimiento tus cobros más baratos? Imagina minimizar el coste total de tu gestión de cobros mientras maximizas tu retorno. No suena nada mal, ¿verdad?

Si conoces los costes directos e indirectos de tu gestión de cobros y también el coste total de propiedad (TCO), estarás completamente preparado para tomar decisiones sobre tu estrategia de cobros, que tendrá un impacto positivo en tus resultados.

Para analizar todos los costes asociados a la gestión de cobros y cómo optimizarlos, consulta nuestro libro electrónico: "Los costes de la gestión de cobros".

Conoce el coste de tus cobros

Cuando consideras los costes de cobrar y su gestión, podrías pensar únicamente en los costes directos:

Tarifas de transacción

Tarifas de transacciones extranjeras (FX)

Envíos de mandatos y archivos

Reembolsos

Pero al considerar únicamente los costes directos, podrías estar sometiendo a tu negocio a elevados gastos innecesarios. Desde los costes indirectos de la gestión de cobros, como los procesos manuales y los costes de personal, hasta los costes indirectos de las ineficiencias de los cobros, como el fraude y los pagos fallidos.

La gestión de cobros va más allá de las tarifas de transacción y le cuesta a tu empresa más de lo que crees. Analicemos qué costes indirectos impactan sus resultados.

Con los cobros automatizados, ahorras desde el primer minuto

El estudio de Forrester mostró que la mayoría de las empresas tienen más de 20 empleados a tiempo completo para gestionar sus cobros recurrentes. Mientras tanto, el estudio comparativo de eficacia financiera de PwC 2021 encontró que el 26% del tiempo dedicado a la facturación de los clientes por parte de los equipos financieros, podría automatizarse.

Ahí radica esta revolucionaria oportunidad en términos de eficiencia: la automatización.

Al automatizar tus pagos recurrentes con una solución de cobros bancarios global como GoCardless, consigues:

Reducir los costes administrativos: que los equipos de finanzas y gestión de cobros sean hasta un 21 % más eficientes

Cobros exitosos: recopila con éxito el 97,3 % de los cobros en el primer intento, para no tener que perseguir tantos pagos fallidos

Mejor flujo de caja: di adiós a las ventas pendientes (DSO) de más de 20 días y recibe tus cobros en tan solo 3,6 días de promedio

Ser más eficaz contra el fraude: reduce el fraude hasta en un 62 % con nuestro producto antifraude de extremo a extremo

Ahorrar dinero: gasta hasta un 56 % menos por transacción

Con la automatización, tus ahorros siguen aumentando

Hoy en día, las empresas enfrentan desafíos cuando se trata de gestionar cobros únicos, como los cobros por primera vez, cobros únicos por bienes y servicios o recargar una cuenta.

Es un hecho que los métodos de pago actuales están obsoletos y diseñados para un mundo anterior a la era de Internet. Que las tarjetas son caras y las transferencias bancarias lentas.

Imagínate ahora recibir los cobros únicos al instante, sin la necesidad de introducir los incómodos datos de la tarjeta y en tan solo un día hábil. Estos cobros, ahora son una realidad, gracias a GoCardless Instant Bank Pay

Más baratos que las tarjetas: estos cobros bancarios instantáneos suelen ser un 54% más baratos que las transacciones con tarjeta online.

Más cobros efectivos: con un proceso de autorización sencillo y sin necesidad de meter los incómodos datos de la tarjeta, cobras con éxito hasta el 99% de los cobros al primer intento, con Instant Bank Pay.

Confirmación instantánea: obtén confirmación en tiempo real para ti y tus clientes sobre el estado de un cobro, mientras el dinero se mueve directamente de una cuenta bancaria a otra en tan solo un día hábil.

Pagos más baratos y rentables

Combinando la automatización con las experiencias de cobro más exitosas y fluidas, tu empresa puede conseguir que su gestión de cobros funcione mejor. Al reducir el coste general de su gestión y maximizar los ingresos que recauda, conseguirá mayor retorno de la inversión y mejores resultados.

Desde pagos recurrentes hasta pagos únicos, Plend solo necesita una solución

"En esta etapa no necesitamos una persona de operaciones financieras a tiempo completo, lo cual, para una nueva empresa de préstamos, es bastante inaudito. Ya hemos ahorrado más de £50,000 en costes con GoCardless, cifra que aumentará a medida que incorporemos más volumen a través del negocio y la plataforma". Rob Pasco, cofundador y director ejecutivo, Plend

¿Estás listo para mejorar tus resultados?

Consigue tu copia del libro electrónico "El coste de gestionar cobros".