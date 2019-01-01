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Términos y condiciones

Acuerdo de Sanciones de GoCardless

GoCardless se compromete a garantizar que sus productos y servicios no se utilicen en violación de las regulaciones internacionales de sanciones. Al registrarse para utilizar los productos y servicios de GoCardless, usted ("El Cliente") acepta cumplir con todas las regulaciones internacionales de sanciones aplicables, incluidas, entre otras, las cláusulas a continuación:

  1. Cumplirá con las regulaciones internacionales de sanciones establecidas por las Naciones Unidas, el Reino Unido, la Unión Europea, los Estados Unidos y otras autoridades pertinentes.

  2. Queda prohibido realizar actividades que impliquen usar las ofertas de GoCardless para recaudar pagos a favor y/o desde entidades sancionadas o aquellas vinculadas a territorios sancionados.

  3. Debe notificar a GoCardless de inmediato sobre cualquier transacción que implique a una entidad o territorio sancionado y sobre cualquier cambio que afecte al cumplimiento de las sanciones. El incumplimiento de estos requisitos puede conllevar a la terminación inmediata del acceso al servicio, posible notificación a las autoridades e indemnizaciones para proteger a GoCardless, sus afiliados y partes interesadas de reclamaciones y responsabilidades asociadas.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.