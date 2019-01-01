Condiciones de Servicio Anteriores

Online Payment Services Agreement (anteriormente Merchant Agreement) - en vigor antes del 3 de julio de 2023 Estos términos se le aplicarán si firmó el Online Payment Services Agreement antes del 3 de julio de 2023. Tenga en cuenta que es posible que reciba comunicaciones de GoCardless para cambiarse al Online Payment Services Agreement - después del 3 de julio de 2023.