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Entérate de todo lo que necesitas saber sobre los pagos bancarios.
Forrester encuestó a 700 responsables de la toma de decisiones de pago en empresas tanto B2B y B2C como solo las B2B, para evaluar el estado de los pagos recurrentes en todo el mundo.
Descubra cómo GoCardless puede ayudarle a retener a más clientes.
Descubra cómo abordar la pérdida involuntaria de clientes para mejorar el CLV.
Comprenda cómo GoCardless ayuda a su empresa a crear eficiencias de pago.
Descubre 4 conclusiones clave de nuestra última investigación con Forrester.
¿Qué es la Autenticación Reforzada del Cliente (SCA) y qué significa para el mundo del comercio en España y Europa?
El 82% de las empresas tiene un flujo de caja deficiente en algún momento. Esto supone que las pequeñas empresas están fuera de su negocio y evita que las más grandes puedan planificar su futuro. Pero ¿cómo puedes evitar que tu empresa sea parte del 82%?
12.785 consumidores de 10 países diferentes comparten sus preferencias de pago en 2019.
En septiembre de 2019, la Autenticación Reforzada, una nueva regulación para la autenticación de pagos online, entrará en vigor en Europa como parte de la Segunda Directiva de Servicios de Pago (PDS2).
Todos los pasos que ayudan a una nueva empresa a ponerse al día con GoCardless.