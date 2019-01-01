Seguridad vs conveniencia en la experiencia de pago: ¿Qué es lo que más le importa a los compradores online?

La Autenticación Reforzada de Cliente (SCA) es un requisito a nivel europeo que entrará en vigor el 14 de septiembre de 2019.

Para muchas empresas online, este cambio supondrá la implementación de medidas de seguridad adicionales durante el proceso de compra online.

Pero ¿hasta qué punto los consumidores aceptarán o rechazarán los cambios sin abandonar el pago? En resumen…

¿Qué es lo que más valoran los clientes, seguridad o comodidad?

Hemos encuestamos a 4.000 clientes en Reino Unido, Francia, Alemania y España sobre sus actitudes acerca de la seguridad y la comodidad al realizar compras online.

Descarga los resultados completos de nuestra encuesta y podrás responder a cuestiones como: