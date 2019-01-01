Seguridad vs conveniencia en la experiencia de pago: ¿Qué es lo que más le importa a los compradores online?

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El 82% de las empresas tiene un flujo de caja deficiente en algún momento. Esto supone que las pequeñas empresas están fuera de su negocio y evita que las más grandes puedan planificar su futuro. Pero ¿cómo puedes evitar que tu empresa sea parte del 82%?
Para muchas empresas online, este cambio supondrá la implementación de medidas de seguridad adicionales durante el proceso de compra online.
Pero ¿hasta qué punto los consumidores aceptarán o rechazarán los cambios sin abandonar el pago? En resumen…
¿Qué es lo que más valoran los clientes, seguridad o comodidad?
Hemos encuestamos a 4.000 clientes en Reino Unido, Francia, Alemania y España sobre sus actitudes acerca de la seguridad y la comodidad al realizar compras online.
Descarga los resultados completos de nuestra encuesta y podrás responder a cuestiones como:
¿Los compradores online priorizan la seguridad o la conveniencia?
¿Comprarían menos en marcas que tienen procesos de seguridad complejos?
¿Cómo se sienten acerca de ciertos métodos de autorización en el momento del pago?
¿Alguna vez han abandonado las compras a causa de los largos procedimientos de seguridad?