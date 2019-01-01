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Seguridad vs conveniencia en la experiencia de pago: ¿Qué es lo que más le importa a los compradores online?

El 82% de las empresas tiene un flujo de caja deficiente en algún momento. Esto supone que las pequeñas empresas están fuera de su negocio y evita que las más grandes puedan planificar su futuro. Pero ¿cómo puedes evitar que tu empresa sea parte del 82%?

Desplázate para obtener más información

La Autenticación Reforzada de Cliente (SCA) es un requisito a nivel europeo que entrará en vigor el 14 de septiembre de 2019.

Para muchas empresas online, este cambio supondrá la implementación de medidas de seguridad adicionales durante el proceso de compra online.

Pero ¿hasta qué punto los consumidores aceptarán o rechazarán los cambios sin abandonar el pago? En resumen…

¿Qué es lo que más valoran los clientes, seguridad o comodidad?

Hemos encuestamos a 4.000 clientes en Reino Unido, Francia, Alemania y España sobre sus actitudes acerca de la seguridad y la comodidad al realizar compras online.

Descarga los resultados completos de nuestra encuesta y podrás responder a cuestiones como:

  • ¿Los compradores online priorizan la seguridad o la conveniencia?

  • ¿Comprarían menos en marcas que tienen procesos de seguridad complejos?

  • ¿Cómo se sienten acerca de ciertos métodos de autorización en el momento del pago?

  • ¿Alguna vez han abandonado las compras a causa de los largos procedimientos de seguridad?

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GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.