Aircall recurre a GoCardless para crecer internacionalmente

Madrid, 6 de junio de 2024 - El centauro francés Aircall que se especializa en el campo de la telefonía empresarial en la nube, ha renovado su confianza una vez más en la empresa de pagos bancarios GoCardless como su proveedor de domiciliación bancaria. De esta manera, al igual que lo ha hecho en Francia y en Europa, esta empresa emergente quiere acelerar la adopción de este método de cobro de pago por parte de sus clientes del resto del mundo para apoyar así su desarrollo internacional.

La colaboración con GoCardless se basa en una relación que se inició en 2020, cuando Aircall quería promover la adopción de la domiciliación bancaria, un medio de pago más rentable, fiable y rápido que los otros métodos de cobro de pago ya existentes como las tarjetas bancarias y las transferencias. Su anterior proceso de pagos implicaba que el equipo de contabilidad tenía que integrar y gestionar cada sistema de domiciliación bancaria con sus respectivos mandatos según cada una de las distintas zonas geográficas en las que la empresa opera: SEPA en Europa, BACS en el Reino Unido, ACH en EE.UU. y BECS en Australia, lo que obligaba a dedicar tiempo al procesamiento manual de los pagos, desviando así importantes recursos para el desarrollo de otras actividades mucho más importantes para la empresa.

Trabajar con GoCardless ha permitido a Aircall automatizar el cobro de sus pagos a nivel internacional ya que la solución está conectada a los distintos sistemas de domiciliación bancaria, además de ofrecerle una sencilla integración API con el sistema ERP de la empresa, lo que permite automatizar la facturación, el cobro y la conciliación bancaria. Esto quiere decir que tan pronto se crea una factura, la instrucción de pago se envía a GoCardless para su cobro, y luego se concilia automáticamente en los sistemas de Aircall. Y esto ha hecho posible que el equipo de contabilidad se ahorre un día y medio de trabajo al mes.

Además, esta empresa emergente también se ha beneficiado en términos de flujo de efectivo, ya que por cada cliente que paga por domiciliación bancaria el periodo de cobro es de 7 a 10 días, a diferencia de los 30 días típicos de los pagos por transferencias bancarias.

Así, Aircall ahora se beneficia al tener una tasa de éxito en el cobro de sus pagos de casi el 100 %. Es más, Aircall también utiliza Success+ de GoCardless, una solución que se basa en el uso del aprendizaje automático para programar automáticamente el momento óptimo para reintentar el cobro de los pagos que inicialmente fallaron. Y desde que empezó a utilizar Success+, ha podido recuperar más de 200 000 € en pagos fallidos sin ninguna intervención manual.

De hecho, actualmente casi uno de cada seis clientes de Aircall en todo el mundo paga a través de GoCardless. De ellos, el 43 % se encuentra en Francia y el 74 % en la zona SEPA, lo que representa un aumento del 11 % en los últimos 6 meses. En ese mismo periodo, el uso de la domiciliación bancaria a través de GoCardless aumentó un 37 % en Australia, un 34 % en Estados Unidos y un 29 % en el Reino Unido.

Keaton Bolt, director de cobros y cuentas por cobrar de Aircall, dijo:

"Como hemos hecho en Francia y en general en la zona SEPA, nuestro objetivo es aumentar la adopción de GoCardless - un método de pago totalmente automatizado, de bajo coste y que podemos controlar - para expandirnos internacionalmente, en particular en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que son mercados estratégicos para nosotros. Hemos superado la marca de los 100 millones de euros en ingresos recurrentes anuales y ahora nos proponemos alcanzar la marca de los mil millones de euros. Y GoCardless será un socio clave para nosotros a la hora de pasar eficazmente a este nivel.

Alexandra Chiaramonti, vicepresidenta y directora general para EMEA de GoCardless, comentó: "Estamos muy orgullosos de contar entre nuestros clientes con una de las mejores joyas de la FrenchTech. Nos encanta la idea de que nuestras innovaciones puedan contribuir al crecimiento de una empresa ambiciosa con la que compartimos el concepto del servicio al cliente".

Aircall es una solución de telefonía empresarial basada en la nube. Esta se integra con los principales procesos de CRM, como Salesforce, HubSpot, Slack, Gong e Intercom, para ayudar a los equipos de ventas y atención al cliente de las pymes a impulsar tanto su crecimiento como la satisfacción de sus clientes mediante el poder de la conversación. En 2022, solo 8 años después de su fundación en 2014, esta empresa emergente francesa alcanzó el estatus de centauro, tras superar los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR), que es la referencia financiera para los softwares basados en suscripciones (SaaS). En definitiva, la empresa es decididamente internacional, con unos 20 000 clientes en casi 100 países.