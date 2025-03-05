Luis Fernández de la Regata, nuevo country manager para España de GoCardless

Tendrá la responsabilidad de liderar al equipo local para impulsar el desarrollo y crecimiento del negocio en este mercado.

Madrid y Londres, 5 de marzo de 2025. La compañía internacional de gestión de pagos bancarios GoCardless anuncia el nombramiento de Luis Fernández de la Regata Lestrade como country manager para España de la compañía.

GoCardless ofrece su solución de pagos para las empresas españolas desde 2019, y en estos seis años ha consolidado su negocio aquí, como demuestran el 25% de crecimiento anual y el aumento del más del 91 % en transacciones gestionadas reportadas en su último año fiscal. Ahora, desde este puesto, Fernández de la Regata tendrá la responsabilidad de expandir aún más su presencia en España, impulsando el crecimiento mediante la adquisición de nuevos clientes, retención de los usuarios ya obtenidos y el refuerzo de las relaciones con partners locales a través de la integración de GoCardless en CRMs, plataformas de contabilidad y otros sistemas de gestión de uso diario por parte de las empresas.

Licenciado en International Business Management y Máster en Transformación Digital y Liderazgo, el nuevo country manager de GoCardless para España cuenta con años de experiencia en gestión de equipos y liderazgo comercial en compañías tecnológicas. Previamente ha trabajado como consultor senior de ventas y responsable de desarrollo de negocio en Oracle NetSuite. También fundó su propia empresa, Impresora de Empaques, en su localidad natal Ciudad de México, que logró escalar y desarrollar en sus primeros años de carrera laboral.

“Estoy encantado de trabajar en una compañía en un momento tan emocionante como el actual, en que la transformación digital está remodelando todo el panorama financiero. Mi objetivo es hacer crecer el negocio en España con soluciones de pago de última generación que impulsen la eficiencia, la automatización y la gestión sencilla de las facturas. Estoy deseando trabajar mano a mano con nuestros partners y con nuestros clientes para descubrir nuevas oportunidades de negocio”, afirma Luis Fernández de la Regata.

El equipo de GoCardless crece en toda Europa

En los últimos meses, también se ha incorporado a la compañía Milo Cilloni como nuevo director de partnerships para toda la región de Europa. Gracias a su conocimiento de distintos idiomas y a su procedencia multicultural, apoyará la expansión de GoCardless en distintos mercados a través de la adquisición y gestión de partners. Cilloni cuenta con una amplia experiencia en el sector gracias a sus trabajos previos en organizaciones del sector tech como PrestaShop o su puesto en el departamento de partnerships de VISA.

Para Alexandra Chiaramonti, directora general internacional de GoCardless, ambos nombramientos suponen un salto adelante en la consolidación del negocio de la compañía en España: “Las empresas españolas, como en toda Europa, buscan medios para aumentar sus ingresos, reducir sus costes y ofrecer una experiencia sobresaliente a sus clientes. Luis conoce muy bien sus problemáticas y las innovaciones tecnológicas que, desde nuestra plataforma, pueden ayudarlas a crecer, y a nosotros en GoCardless crecer con ellas. Milo, desde su puesto más central, trabajará mano a mano con él para construir y reforzar nuestro ecosistema en España”.

Acerca de GoCardless

GoCardless es una empresa global de pagos bancarios. Más de 100.000 compañías, desde startups a empresas familiares, utilizan su plataforma para recibir y enviar pagos mediante débito directo, pagos en tiempo real y banca abierta.

GoCardless procesa más de 130.000 millones de dólares en pagos al año en más de 30 países, ayudando a sus clientes a recibir tanto pagos recurrentes como únicos, sin el estrés de perseguir a los deudores ni cargos excesivos. La compañía utiliza soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar el éxito de los pagos, reducir el fraude y, con conectividad de banca abierta con más de 2.500 bancos, ayudar a sus clientes a tomar decisiones más rápidas e informadas.

La sede principal de GoCardless se encuentra en el Reino Unido y cuenta con oficinas en Australia, Francia, Irlanda, Letonia y Estados Unidos. Para más información: www.gocardless.com y LinkedIn @GoCardless.