Skip to content
Fragmento
Recursos
Pagos

Pagos

Cómo hacer una factura de autónomo
Cómo hacer una factura de autónomo

Descubre cómo hacer una factura de autónomo y cuáles son los tipos más comunes.

3 min de lectura
Pagos
Elige el mejor tipo de TPV para tu negocio
Elige el mejor tipo de TPV para tu negocio

Te explicamos cómo elegir el mejor TPV según las características de tu negocio.

3 min de lectura
Pagos
Ventajas de las transferencias periódicas
Ventajas de las transferencias periódicas

Te contamos cuándo cobrar con transferencias periódicas.

3 min de lectura
Pagos
Qué es BACS
Qué es BACS

Envía pagos a tus clientes del Reino Unido a través del sistema BACS.

2 min de lectura
Pagos
10 errores de la facturación electrónica
10 errores de la facturación electrónica

Aprende cómo evitar los errores de facturación electrónica más comunes.

3 min de lectura
Pagos
Cómo automatizar los pagos a proveedores
Cómo automatizar los pagos a proveedores

Te contamos las ventajas de automatizar el proceso de cuentas por pagar.

4 min de lectura
Pagos
Sistemas de micropagos online
Sistemas de micropagos online

Todo lo que necesitas saber acerca de los sistemas de micropago.

3 min de lectura
Pagos
Manejo de cuentas por cobrar
Manejo de cuentas por cobrar
3 min de lectura
Pagos
En qué consiste el sistema de pagos por SMS
En qué consiste el sistema de pagos por SMS

Te presentamos un método alternativo para aceptar pagos móviles a través de SMS.

3 min de lectura
Pagos
Límite de pago en efectivo | GoCardless
Límite de pago en efectivo | GoCardless
2 min de lectura
Pagos
10 mejores pasarelas de pago internacionales
10 mejores pasarelas de pago internacionales

10 mejores pasarelas de pago internacionales que puedes elegir para tu ecommerce

3 min de lectura
Pagos
Cómo hacer cobros por domiciliación bancaria
Cómo hacer cobros por domiciliación bancaria

Aprende cómo hacer cobros por domiciliación bancaria con GoCardless.

4 min de lectura
Pagos
Qué es una transferencia ACH
Qué es una transferencia ACH

Descubre las ventajas de las transferencias ACH para tu empresa.

3 min de lectura
Pagos
Ventajas de recibir pagos con un TPV virtual
Ventajas de recibir pagos con un TPV virtual

Empieza a aceptar pagos en tu