Si necesitas autorizar pagos internacionales con tarjeta, tendrás que empezar a usar una pasarela de pago internacional. Debido a todas las opciones disponibles en el mercado, puede que sea difícil elegir tu proveedor de confianza, pero no te preocupes, aquí descubrirás 10 pasarelas de pago internacionales y todo lo que hay que saber al respecto.

¿Qué es una pasarela de pago internacional?

Una pasarela de pago internacional es una herramienta que utilizan las empresas para confirmar la información de las tarjetas de sus clientes y autorizar los pagos. Aunque ya dispongas de un procesador de pago y de una cuenta de vendedor, no podrás recibir pagos sin una pasarela.

Por suerte, muchos proveedores ofrecen soluciones integrales. Entonces, ¿qué es una pasarela de pago internacional? Es un tipo de pasarela de pago que acepta transacciones en diferentes divisas y que ofrece una interfaz multilingüe.

Ventajas de las pasarelas de pago

Una pasarela de pago ofrece las siguientes ventajas:

Fidelización de clientes. La implementación de una pasarela de pago te permite aplicar ventajas y descuentos de los que los usuarios podrán beneficiarse a la hora de efectuar la compra.

Transacciones seguras. Las pasarelas de pago cuentan con herramientas integradas y protocolos que garantizan la seguridad de las transacciones, por ejemplo, 3D Secure o PCI DSS.

Fácil integración en la tienda online. Son fáciles de integrar en el sitio web por lo que puedes empezar a vender casi enseguida. Otras herramientas que facilitan la integración son los plug-ins y las API, que permiten personalizar el proceso de pago.

Las 10 mejores pasarelas de pago internacionales para tu ecommerce

Ahora que ya sabes qué es una pasarela de pago internacional, es importante que conozcas las opciones que tienes.

Te presentamos una lista de las mejores pasarelas de pago internacionales disponibles en el mercado para las empresas en España.

1. PayPal. Es una de las opciones más populares en el mundo de las ventas online. Es fácil de configurar —lo que la hace ideal para Pymes y start-ups— y, al ser una empresa de renombre, te ayuda a ganarte la confianza de tus clientes potenciales. Está disponible en más de 200 países y acepta 25 divisas, convirtiéndose en una solución global para empresas en busca de un proveedor de pasarelas de pago internacionales.

2. WorldPay. Es un procesador de pagos integral que procesa pagos con tarjeta directamente desde la aplicación o el sitio web. Trabaja con más de 120 divisas, por lo que se pueden aceptar fácilmente pagos de clientes de todo el mundo.

3. Sage Pay. Ofrece dos tipos de planes: plan Business —para pequeñas y medianas empresas— y Corporate, para empresas más grandes. Se la considera una de las mejores pasarelas para pagos internacionales y puede procesar pagos en más de 25 divisas. Además, permite aceptar tarjetas de crédito/débito de las mayores compañías.

4. Braintree. Aunque es propiedad de PayPal, funcionan de manera diferente. Braintree proporciona cuentas de vendedor individuales que permiten procesar transacciones. Opera en más de 45 países/regiones y es una opción excelente para pagos internacionales.

5. Stripe. A diferencia de otras pasarelas de pago internacionales, Stripe utiliza las API. Esto quiere decir que tendrás un control completo y podrás integrar fácilmente la pasarela de pago en tu ecommerce. Además, Stripe acepta pagos en más de 125 divisas y ofrece amplio soporte para los pagos locales.

6. Amazon Pay. A pesar de ser la recién llegada, Amazon Pay es ideal para todos aquellos que estén buscando una pasarela de pago internacional con costes mínimos y una interfaz sencilla.

7. Ayden. Ayden acepta 30 divisas, una característica que la convierte en una excelente solución para aquellas empresas que quieran expandirse a otros países. Esta pasarela de pago internacional acepta diferentes métodos de pago, ofreciendo a los clientes la misma experiencia que esperan de las compras online

8. Checkout.com. Gracias a su solución integral que une cuentas de vendedor y métodos de pago, Checkout.com es una alternativa innovadora. Acepta pagos en 159 países y a pesar de no ser barata, puede ser una solución ideal para vendedores con volúmenes de ventas bajos

9. 2Checkout. Permite aceptar pagos en Europa de más de 200 mercados. Es una solución excelente para empresas y negocios europeos en busca de un proveedor de pasarelas de pago internacionales. Es una alternativa más rentable porque no tiene costes mensuales.

10. Authorize.net. Creada en 1996, Authorize.net es una solución personalizable para negocios en busca de una pasarela de pago. Puede ser utilizada por empresas ubicadas en Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, y acepta pagos internacionales.

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