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Cómo optimizar tu estrategia de pagos para evitar la pérdida involuntaria de clientes
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Empresas SaaS pierden del 1 % al 4 % de sus clientes por pérdida involuntaria

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Fidelización
Cómo el open banking ayudará al sector energético
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En GoCardless, utilizamos el open banking como plataforma para mejorar los pagos a nuestros clientes y en este post, vamos a ver cómo su uso podría afectar a las empresas energéticas y a sus clientes.

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e-Guía gratuita: El éxito de SaaS en el ciclo de vida del cliente
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Hemos preguntado a algunos de más famosos emprendedores de empresas B2B del mundo SaaS cómo han crecido, cómo han conseguido mejorar la experiencia de cliente, y por supuesto, cómo han logrado optimizar cada fase. Aquí encontrarás sus respuestas.

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Obstáculos de pago comunes a los que se enfrenta la industria SaaS
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El procesamiento de pagos presenta muchos obstáculos para las empresas SaaS (Software as a Service). Desde la gestión efectiva de transacciones fallidas a la gestión sin complicaciones de pagos a través de diferentes dispositivos.

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Cobrar a clientes que están en algún país europeo ha sido tradicionalmente un asunto que ha creado cierta confusión. Hábitos de pago diferentes, terminología específica de cada país y 24 idiomas en los que operar.

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Existen muchas formas de pagar hoy en día, pero no todos los sistemas son iguales. Tu negocio necesita la máxima eficiencia, por lo que lo más sensato es conocer todas las opciones y estar seguro de que eliges el método de pago más adecuado.

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¿Estás utilizando la Domiciliación Bancaria como método rápido, eficiente y de bajo coste para cobrar tarifas regulares, suscripciones o pagos únicos de tus clientes? ¿Tu solución actual tiene la flexibilidad y el precio que merece tu negocio?

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Tres de cada diez españoles confían completamente en la Domiciliación Bancaria para realizar sus pagos.

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¿Cuánto podrían incrementarse tus ingresos si pudieras captar más de esas ventas? Para ayudarte, hemos elaborado una lista de 10 sencillas estrategias que pueden mejorar tu ratio de conversión.

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Si estás pensando en cambiar de proveedor de domiciliación bancaria, averigua si es el momento de hacerlo. Lee las siguientes preguntas y contesta sí o no.

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La Domiciliación Bancaria no está indicada para operaciones instantáneas, de alto riesgo o para transacciones de gran valor.

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Ante el cierre de muchas empresas con motivo de las fiestas navideñas, aquí tienes cinco maneras de asegurarte que cobrarás a tiempo tus facturas antes de fin de año.

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¿Por qué los gimnasios y clubes deportivos deberían usar la Domiciliación Bancaria?
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Gimnasios y empresas de fitness de cualquier tamaño utilizan, entre sus métodos de pago, la Domiciliación Bancaria para cobrar las cuotas mensuales a sus clientes.

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Nuevos cambios en SEPA: Se simplifica el sistema y se reduce el ciclo de cobro
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SEPA pretende simplificar el sistema y acortar los ciclos de cobro en las domiciliaciones entre empresas y particulares.

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