La domiciliación bancaria y la tokenización de tarjetas de crédito son dos de los métodos más habituales a la hora de realizar cobros recurrentes. Ambos permiten que una empresa pueda efectuar cargos a miles de clientes de una forma relativamente simple. Sin embargo, hay diferencias importantes entre estas dos técnicas, que pueden traducirse en horas de trabajo innecesarias y el consiguiente impacto económico en función del método elegido por la empresa.

En el caso de la domiciliación,** el cliente firma una autorización previa que permite realizar cobros de frecuencia y cantidad variable en su cuenta. Para ello, es necesario su número de cuenta bancaria, compuesto por 20 dígitos, y un mandato SEPA que, con el método GoCardless, queda registrado online en el momento de la autorización.

En el caso de los pagos recurrentes a través de la tarjeta de crédito o tokenización, el cliente autoriza a realizar cargos en su tarjeta, con un número compuesto por 16 dígitos y vinculada a su cuenta bancaria.

A la hora de realizar cobros online una gran parte de las empresas elige a Paypal, un método de pago con tarjeta, como el metodo para realizar pagos recurrentes en red. Comparamos tarjetas, el servicio de Paypal y la domiciliación bancaria a través de GoCardless para encontrar la mejor opción.

¿Cuáles son las principales diferencias?

Tarjeta Paypal Domiciliación Coste por transacción Alto. Varía según la entidad y las condiciones que puedas negociar. Entre el 1 y el 4%, con una cantidad extra fija por cada cobro realizado. Alto. Con Paypal un 3,4% y 0,35€ de comisión por cada por transacción Bajo. Con GoCardless menos de un 1% por transacción hasta un máximo de 2 euros. Con descuentos por grandes volúmenes de negocio. Tasa de fracaso Alta. Alrededor del 5%, debido a la cancelación de tarjetas de crédito y a la fecha de caducidad. Alta. Entre el 3% y el 5% de las transacciones que se realizan con Paypal no se completan. Baja. Menos del 1% con GoCardless. Positivo para la conservación de clientes. Administración requerida Media. Hay que perseguir a los clientes cuando sus tarjetas se cancelan o caducan, algo habitual y que sucede cada tres o cuatro años en el caso de la caducidad. Alta. Es necesario localizar a los clientes que no han realizado el abono cuando se producen problemas con las tarjetas. Baja. Se usan los datos de la cuenta bancaria, que casi nunca caducan y cuya tasa de cancelación es mucho más baja que en el caso de las tarjetas. Protección del cliente Media. Las devoluciones de un cargo son posibles, aunque la reclamación deberá realizarse en los diez días posteriores al cargo. Media Las devoluciones depende de la tarjeta, por lo que siguen los mismos parámetros. En la mayoría de los casos son posibles si se reclama en los diez días posteriores al cargo. Alta. Si el cargo de la domiciliación está autorizado se disponen de 8 semanas para realizar una reclamación. El plazo se amplía hasta los 13 meses en el caso de que el cargo no estuviera debidamente autorizado. Tiempo de establecimiento Alto. Puede llevar varias semanas contratar el servicio con un banco y negociar las condiciones. Medio. Se puede empezar a usar inmediatamente, pero el proceso de verificación puede tardar hasta tres días. Bajo. Darse de alta y comenzar a realizar cobros lleva tan solo unos minutos. Calidad del servicio al cliente Baja. El servicio de TPV de muchos bancos es criticado por los usuarios porque cuando se producen problemas técnicos a veces tardan días en ser solventados. Baja. La calidad del servicio al cliente de Paypal a menudo es criticada. Los tiempos de espera son largos y ofrecen respuesta escasa a las sugerencias y peticiones. Alta. El servicio al cliente es una de las fortalezas de GoCardless. Se muestra muy activo ante las sugerencias y realiza cambios en base a estas.

Debido a las ventajas que ofrece Gocardless en comparación con otros sistemas de pago, incluso cuando se realizan con compañías tan extendidas como Paypal, estamos seguros de que nuestro producto es sinónimo de calidad y la mejor opción para las empresas que necesiten recibir pagos recurrentes. La automatización, las bajas comisiones y la sencillez ya facilitan los cobros para compañías grandes y pequeñas a lo largo de toda Europa.