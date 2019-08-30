Gimnasios y empresas de fitness de cualquier tamaño utilizan, entre sus métodos de pago, la Domiciliación Bancaria para cobrar las cuotas mensuales a sus clientes.

Utilizar esta forma de pago posibilita separar la relación financiera con los clientes, del servicio que se les proporciona, lo que permite centrarse en el negocio de tres maneras principalmente:

Mejorando la retención de los socios reduciendo los errores en el pago.

Posibilitando el aumento de cuotas de manera automática cuando se necesite.

Reduciendo costes administrativos y de inscripción.

1) La Domiciliación Bancaria mejora la retención de los socios reduciendo los errores en el pago.

Algunos gimnasios permiten a sus socios pagar utilizando tarjetas de crédito y débito.

Aproximadamente 3-5% de estos pagos fallan cada mes debido a que las tarjetas expiran o se cancelan. Esto se traduce a una mala experiencia para los clientes, además de generar trabajo innecesario al tenerse que actualizar sus datos.

En cuanto al pago en efectivo, que aun ocurre en muchos gimnasios, también trae mucho trabajo al personal del gimnasio, que tiene que estar recordando a los clientes cuándo y cuánto tienen que pagar.

Por el contrario, los pagos con Domiciliación Bancaria usan los datos bancarios de cada cliente, que rara vez caducan o cambian y se producen automáticamente, sin que tengas que estar teniendo conversaciones incómodas.

2) Posibilidad de aumentar cuotas de manera automática cuando se necesiten.

Los gimnasios pueden, de vez en cuando, aumentar el coste de sus cuotas o los clientes pueden mejorar su suscripción o dar de baja algún servicio.

Si se realizan los pagos mediante tarjeta de débito, esto puede dar lugar a problemas ya que los usuarios tendrán que cancelar las órdenes permanentes existentes y crear otras nuevas, generando un trabajo innecesario y que puede dar lugar a demoras en el pago o incluso que los usuarios no renueven su inscripción. La Domiciliación Bancaria, por otro lado, permite cambiar la cantidad que se cobra sin necesidad de ninguna autorización adicional por parte de los socios. Además, esta flexibilidad te permite también cobrar a tus socios a medida que se producen gastos sin necesidad de una nueva autorización.

3) La Domiciliación Bancaria reduce los costes administrativos y de inscripción.

Efectuar pagos con cheque, en efectivo o tarjeta de débito puede suponer una gran carga administrativa. Por el contrario, los pagos mediante Domiciliación Bancaria pueden ser completamente automatizados, configurándolos directamente desde tu iPad u ordenador, lo que permite hacer las transacciones efectivas de inmediato.

Y lo que es más importante, siempre sabrás exactamente lo que está pendiente de pago o no se ha cobrado sin revisar el estado de la cuenta bancaria. También es posible saber cuando un socio ha cancelado su Domiciliación, lo que da la opción de entrar en contacto con él para establecer un método de pago alternativo u ofrecerle soluciones más asequibles.

¿Cómo pagan actualmente tus clientes las inscripciones y cuál es el método que tú prefieres?

¿Crees que la Domiciliación Bancaria podría ayudarte? Comparte tu historia y continúa la conversación en Twitter.