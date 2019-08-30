Si estás pensando en cambiar de proveedor de domiciliación bancaria, averigua si es el momento de hacerlo. Lee las siguientes preguntas y contesta sí o no.

1. ¿Estás satisfecho con el tiempo que destinas a la gestión de tus pagos por domiciliación bancaria?

Si utilizas el proveedor adecuado, deberías ser capaz de reducir el tiempo que le dedicas a unas pocas horas al mes, dependiendo del volumen de pagos. Si el proceso continúa siendo manual, lo recomendable es que busques un nuevo proveedor con un sistema más automatizado.

2. ¿Estás contento con la configuración de tu actual mandato?

Los pagos realizados mediante domiciliación bancaria pueden ser configurados en papel, online o por teléfono. Si tu actual proveedor no te permite utilizar la opción que más te gustaría – o te cobra un extra por hacerlo – puede que necesites un nuevo proveedor que sí lo haga.

3. ¿Estás contento con los cobros que realiza tu proveedor?

Los bancos u otros proveedores de domiciliación bancaria incluyen en sus honorarios gastos de operación, cuotas para los nuevos clientes, lotes de pago, error o devolución de los pagos, anulaciones y acceso a la API. GoCardless sólo cobra un 1% por transacción con un límite de 2 euros, sin cuotas mensuales ni por alguno de los conceptos anteriores.

4. ¿Estás contento con los límites de pago u otras restricciones?

La mayoría de los bancos tienen establecido un límite por cliente al mes. GoCardless tiene un límite estándar de 5.000 euros por pago que puede ser modificado de una forma sencilla con unas simples comprobaciones.

Los bancos u otros proveedores a menudo retienen un porcentaje de forma mensual de los fondos de los clientes para cubrir posibles riesgos. Si tu negocio es pequeño o nuevo, la retención puede ser de 8 semanas. GoCardless te permite utilizar su sistema para cobrar a tus clientes sin que se produzca ninguna retención.

5. ¿Se integra el sistema de tu proveedor con tu software de contabilidad?

La integración de tu sistema de contabilidad hará que te ahorres la molestia de volver a generar manualmente los datos y conciliarlos cada mes. Si tu proveedor no te ofrece una integración con su plataforma de contabilidad, seguramente otro sí lo haga.

GoCardless se integra en principales plataformas online de contabilidad como Sage, Xero, Debitoor o Billin.

6. ¿Tu banco o proveedor te envía informes claros y detallados al instante?

Si tu proveedor no ofrece profundidad y rapidez en el reporte de los pagos, incluyendo pagos fallidos, entonces es momento de buscar otro.

La mayoría de los bancos o proveedores te envían un informe por correo electrónico que contiene una serie de mensajes codificados detallando los errores de pago. Estos mensajes no siempre son fáciles de interpretar. GoCardless proporciona un panel online que se actualiza diariamente y resume de una forma clara toda la información.

7. ¿Estás satisfecho con la forma en la que te envían tus pagos?

Todas las agencias te pedirán que les envíes un archivo con los pagos que quieres recoger, por correo electrónico, fax o a través de un portal de Internet. Si tu proveedor actual no te permite utilizar el método de presentación que te gustaría (o te cobra un extra por hacerlo), deberías ir pensando en sustituirlo por uno nuevo.

8. ¿Estás satisfecho con el número y la frecuencia disponible de tus ejecuciones de pago?

Los bancos o proveedores de domiciliación bancaria habitualmente se limitan a una o dos ejecuciones de pago al mes. Esto puede afectar significativamente al flujo de efectivo, procesos de facturación y a la conciliación. GoCardless te permite enviar pagos tan menudo como quieras y cuando quieras.

Para saber si debes cambiar de proveedor de domiciliación bancaria. añade un punto cada vez que respondiste NO.

0-2: Si las quejas son de poca importancia, entonces tu actual proveedor de domiciliación bancaria se ajusta a lo que necesitas. Quizás sólo sea necesario que hables con ellos par solucionar estos pequeños problemas.

2-5: Sería mejor que buscaras otro proveedor. Los pagos son una parte importante de tu negocio y tu proveedor debería ahorrarte tiempo y facilitarte el proceso. Si éste no es el caso, o el proceso incluye costes excesivos o restricciones, es el momento de cambiar.

+5: Definitivamente es hora de cambiar de proveedor de domiciliación bancaria.

Si ya estás utilizando GoCardless y tienes algún problema, por favor, escríbenos un correo electrónico o llámanos. Nuestro equipo se encargará de solucionar cualquier duda o inconveniente que puedas tener.