¿Estás utilizando la Domiciliación Bancaria como método rápido, eficiente y de bajo coste para cobrar tarifas regulares, suscripciones o pagos únicos de tus clientes?

¿Tienes la mejor oferta de tu proveedor? ¿Tu solución actual tiene la flexibilidad y el precio que merece tu negocio?

GoCardless utiliza la tecnología para llevar el anticuado sistema de Domiciliación Bancaria al siglo XXI y, como resultado, estamos revolucionando la manera en que las compañías cobran sus pagos recurrentes para asegurar que sea lo más rentable posible.

¿Mi solución de Domiciliación Bancaria actual es realmente efectiva?

Queremos asegurarnos de que siempre tengas la mejor solución para tu negocio. Así que te proponemos algunas preguntas clave para que te asegures de que su sistema de Domiciliación Bancaria realmente ofrece el mejor servicio para tí.

1. ¿Cuánto cuesta?

¿Te cobran un extra por los pagos fallidos? ¿Por agregar nuevos clientes? ¿Por los Informes? ¿Por Cancelaciones? La mayoría de las transacciones de domiciliación te cobrarán cantidades fijas y comisiones por operaciones.

2. ¿Tu solución de Domiciliación Bancaria se integra en tu software de contabilidad?

Muchas soluciones de domiciliación no se integran en los softwares financieros, lo que se traduce en más molestias y quebraderos de cabeza para obtener los datos de pago de los sistemas de contabilidad.

3. ¿Cuánto tiempo tardas en administrar todo el proceso de Domiciliación Bancaria?

¿Cuánto tardas en hacer el pago efectivo desde que el momento que se envía el formulario de Domiciliación Bancaria? ¿Días, semanas o incluso meses? Tener que esperar a que se firmen mandatos y se publiquen documentos no resulta eficaz. ¡Quizás tengas que esperar semanas antes de que esté todo listo! Y en los negocios, el tiempo es dinero.

4. ¿Cada cuánto quieres cobrar los pagos?

¿Tienes un límite de una o dos fechas al mes para presentar tus pagos? Es ese caso, ¿puedes elegir dichas fechas para adaptarlas a tu negocio? Muchos proveedores sólo ofrecen un número determinado de días de cobro al mes, lo que puede limitar tanto a tu negocio como a tus clientes.

5. ¿Se te notifica inmediatamente el fallo de un pago?

¿Te notifica tu proveedor el fallo de un pago con informes detallados? Si no es así, no podrás reaccionar correctamente para resolver el problema. Sin estas notificaciones automáticas, tendrás que confiar en los largos informes semanales o mensuales.

6. ¿Estás atado a un contrato de larga duración?

¿Si decides llevar tu negocio a un nuevo proveedor se te penaliza? Resulta de gran utilidad disponer de la opción de cambiar de proveedor. Pero muchos de ellos te vinculan a un contrato de un año o incluso dos, con una penalización adicional de tres meses.

7. ¿Tienes un límite en lo que puedes facturar a los clientes al mes?

¿El límite superior es demasiado pequeño y es difícil realizar el pago de grandes cantidades a los que tu negocio tiene que hacer frente? Muchos proveedores son restrictivos al establecer límites superiores que resultan inflexibles en los importes de pago o en que la recolección sólo pueda ser hecha en cantidades fijas.

8. ¿Puedes eliminar algún pago recurrente o variable?

¿Tu proveedor te facilita crear planes de pago fijo y configurar pagos puntuales que necesitas cobrar a tus clientes? A veces necesitarás cobrar un pago único o querrás variar las cantidades en un plan de pago. La mayoría de los proveedores te cobrará por esos pagos e importes específicos.

GoCardless: precios transparentes, opciones flexibles e integración eficiente

En GoCardless, existen tres atributos claves que hacen que nuestro servicio de Domiciliación Bancaria sea el que esté más orientado al cliente.

Precio transparente. Estamos completamente seguros de que nuestro servicio es el mejor de su clase y con total ausencia de costes ocultos en nuestros precios. Cobraremos un 1% del valor de las transacciones con un límite de 2€. Sabrás exactamente lo que tendrás que pagar cada mes, sin extras.

Flexibilidad. No creemos en la limitación de fechas de pago, en los importes de pago o si estás operando en la Zona del Euro. Te damos diferentes opciones para que puedas adaptar el servicio a las necesidades de su negocio.

Integración eficiente. Nuestro equipo de soporte de España te ayudará a integrar tus procesos de pago directamente en el software de contabilidad. Así conciliar las transacciones será más sencillo y se te notificará automáticamente cuando los pagos fallen, por lo que estarás al día de tus cuentas.

¿Quieres que hablemos acerca de cómo cambiar de proveedor de Domiciliación Bancaria?

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