Ante el cierre de muchas empresas con motivo de las fiestas navideñas, aquí tienes cinco maneras de asegurarte que cobrarás a tiempo tus facturas antes de fin de año.

La Navidad casi está aquí y son unos días para estar alegre. Pero, ¿sentirás ese espíritu navideño a finales de diciembre cuando compruebes que tus clientes no han pagado sus facturas pendientes?

Muchas empresas suelen cerrar durante la Navidad, lo que supone menos días para que tus clientes abonen esas facturas que les has remitido.

Según la Confederación de Empresas Pequeñas y Medianas, los pagos atrasados afectan a 7 de cada 10 pymes. Y enero es tradicionalmente el mes más austero para la mayoría de las empresas. Lo último que necesita cualquier negocio para comenzar el nuevo año es una larga lista de deudas pendientes y una pobre previsión del flujo de caja para el primer trimestre de 2017.

Ante esta situación, ¿qué debes hacer para que te abonen las facturas antes de Navidad? Aquí tienes los 5 mejores consejos para acelerar el proceso de pago:

1. No olvides el cierre temprano por Navidad

Normalmente, los equipos de contabilidad prepararán el pago mensual en los últimos días del mes para que esté listo el pago a los proveedores en la primera semana del mes siguiente. Pero en diciembre, muchas compañías cerrarán ese plazo el viernes 23 de diciembre, por lo que es aún más importante que esté todo bien organizado y salga a tiempo, junto con una declaración de otros posibles pagos pendientes de sus facturas.

Con las vacaciones de Navidad encima, las facturas que llegan en las dos últimas semanas del mes probablemente ya no se pagarán hasta 2017. Si estás realizando los pagos a través de GoCardless, podrás crearlo el 22 de diciembre (o el 21 de diciembre si se trata de un nuevo cliente).

Para asegurarte la ejecución del pago en diciembre:

Envía las facturas lo antes posible.

Incluye una declaración completa de todas las facturas pendientes.

Confirma que las condiciones de pago y las fechas de vencimiento son claras.

2. Conoce a quién te paga

María de Ventas puede ser tu principal contacto con el cliente y la persona con la que te relacionas, pero no es María quien realmente paga la factura.

Para mejorar tus posibilidades de conseguir cobrarlas:

Averiguar quién del equipo de contabilidad se encarga de tu cuenta.

Conoce a los responsables por su nombre y consigue su correo electrónico y su número de teléfono directo.

Construye una relación y conoce cuándo y cómo te van a pagar. Asegúrate de que eso también incluye la ejecución de pago en Navidad.

3. Da prioridad a los clientes con cierre de ejercicio en diciembre

Es habitual que un negocio haga cuentas al cierre del ejercicio y vea si puede hacer frente al pago de las facturas pendientes después de fin de año.

Si tienes clientes con cierre de ejercicio en el mes de diciembre, posiblemente retengan el pago hasta que tengan absolutamente todo cerrado con el fin de tener más dinero en su cuenta.

Para solucionar este espinoso problema:

Averigua qué clientes tienen cierre de ejercicio en diciembre.

Envía las facturas a los clientes tan pronto como sea posible (preferiblemente online).

Habla con su equipo de contabilidad sobre las condiciones de pago y coméntales que esperas que las facturas sean abonadas en el plazo habitual.

4. Cámbiate a la facturación online

En un mundo cada vez más digital, no hay excusas para no utilizar la facturación online y acelerar los pagos.

Incluso los paquetes más básicos de contabilidad te dará la opción de enviar tus facturas a clientes a través de correo electrónico.

Entre las ventajas de la facturación online:

Se elimina la necesidad de la impresión de copias de facturas (con el consiguiente ahorro de tiempo y coste).

La factura por correo electrónico se envía directamente al equipo de finanzas del cliente, por lo que se evita esa preocupación porque la factura se pierda o se retrase la entrega debido al aumento de correspondencia en Navidad.

Puedes proponer a tu cliente una manera más fácil de pagar entre una amplia variedad de pasarelas de pago.

5. Mejora la eficiencia en el pago a través de la Domiciliación Bancaria

Es lo más sencillo que puedes hacer para que los clientes te paguen de una forma rápida. No hay mejor noticia para la tesorería que comenzar el año con dinero en la cuenta.

La Domiciliación de los pagos de tus clientes es una forma muy eficiente cuando éstos son recurrentes:

Cobrarás la factura en un día previamente acordado con tu cliente.

No tienes que esperar a que el equipo de contabilidad de tu cliente ordene el pago.

Conocerás la posición de liquidez cada mes, lo que significa que puedes estar mucho más seguro sobre en qué invertir dinero en tu negocio.

Esperamos que estos 5 consejos te hayan dado algunas ideas para conseguir cobrar tus facturas a tiempo este mes. Unos sencillos cambios pueden suponer una gran diferencia en el cobro de facturas del mes de diciembre.

Eso significa que podrás comenzar el nuevo año con dinero en el Banco y con un director de finanzas feliz y con una gran sonrisa.

Desde GoCardless, te deseamos una muy feliz Navidad y unas fiestas maravillosas.