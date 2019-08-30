Nuevos cambios en SEPA: Se simplifica el sistema y se reduce el ciclo de cobro

Hace apenas dos años entró en vigor la normativa SEPA, una iniciativa europea que tenía como objetivo armonizar los pagos en la Eurozona y que supuso grandes cambios en las empresas. Desde su implantación se han realizado varios cambios y el European Payments Council (EPC), el órgano que promueve la integración del sistema de pagos europeos, ha ordenado una nueva modificación que entrará en vigor el próximo 21 de noviembre.

En esta nueva versión, SEPA pretende simplificar el sistema y acortar los ciclos de cobro en las domiciliaciones entre empresas y particulares. Para ello, el EPC ha previsto la eliminación de uno de los esquemas SEPA -reglas y especificaciones técnicas que debe seguir un pago o un cobro- el COR1.

¿En qué consisten estos cambios?

Actualmente en España los adeudos directos SEPA presentan dos variantes: CORE –la modalidad básica– y B2B -de uso exclusivo entre empresas, autónomos o profesionales-.

Dentro de CORE existe otra modalidad, el esquema COR1 que permite unificar y acortar los plazos de anticipación de las presentaciones. La diferencia de ambos esquemas es que mientras en CORE el plazo es de 4 días si el adeudo es recurrente o último y 7 días si el adeudo es el primero o único, en OR1 los emisores pueden enviar el fichero un día antes de la fecha de vencimiento del recibo siempre que los adeudos sean nacionales.

Sin embargo, a partir del próximo 21 de noviembre sólo será posible enviar adeudos en formato CORE. Aunque los plazos que tendrá este esquema serán los mismos que hasta ahora se aplicaban en el COR1, es decir, todos los adeudos, sea cual sea su tipología, se podrán presentar hasta un día antes de su fecha de vencimiento.

Pero éste no será el único cambio. Hasta ahora en los mandatos era obligatorio distinguir entre si era el primer recibo, si era sucesivo o si era el último de la serie. A partir de ahora, se simplifica la mecánica dejando de ser obligatorio diferenciar el primer adeudo SEPA (FRST) de una serie antes de enviar adeudos recurrentes (RCUR).

¿Qué países forman parte de SEPA?

28 países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.

4 países asociados al tratado de libre comercio: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Más Mónaco y San Marino.

¿Qué consecuencias tendrá para las empresas este cambio?

Esta modificación resultará positiva ya que está dirigida a simplificar el sistema y a acortar los ciclos de cobro. Sin embargo, este cambio también tiene su lado negativo ya que supone un esfuerzo adicional para las empresas que deberán destinar dinero y recursos para adaptarse a los cambios en la gestión de cobros.

¿Cómo puede ayudar GoCardless?

GoCardless gestiona todo el proceso de cobro, desde la firma del mandato hasta el recobro de impagados. Está dirigida a compañías B2B y B2C que cobren a sus clientes de forma recurrente, tanto si es siempre la misma cantidad como si ésta varía. Para comenzar a cobrar a un cliente, la empresa sólo necesitará que el cliente firme online el mandato SEPA. En ese momento, podrá realizar cobros en su cuenta bancaria y los fondos recaudados los recibirá directamente la empresa en el plazo de 3-4 días hábiles.

El proceso se realiza de forma automática a través de la plataforma, que hace el seguimiento y la reconciliación de pagos. Además, el panel de control ofrece información en tiempo real de todos los cobros y clientes.

¿Cuáles son sus ventajas?