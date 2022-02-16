Diferencias entre el pago recurrente y único

Después de fijar el precio de tus productos o servicios, elegir cómo cobrar a tus clientes es una tarea más compleja de lo que parece. Ya conoces cuáles son las mejores formas de pago online para tu negocio; ahora también debes decidir si cobrar a tus clientes con un pago único u optar por los pagos recurrentes.

¿Cómo saber qué opción es mejor? Hay varias cosas que debes tener en cuenta antes de elegir qué modelo de pagos conviene más a tu empresa. En este artículo repasamos las diferencias entre los pagos únicos y los pagos recurrentes.

¿Cuál es la diferencia entre un pago único y un pago recurrente?

El pago único y el pago recurrente son dos formas diferentes de recibir los pagos de tus clientes por los productos o servicios que prestas.

Antes de decidirte por un modelo de pago u otro, es importante analizar qué es lo que vendes en primer lugar. Fíjate también en lo que hacen las empresas de la competencia y en la acogida que tiene entre la gente. ¿Son más comunes los pagos únicos o los pagos recurrentes?

A continuación te explicamos con más detalle en qué consiste cada uno.

¿Qué es un pago único?

Un pago único es una transacción puntual en la que se efectúa el pago del importe total del producto o servicio prestado.

Los pagos únicos son sencillos y directos. Ya sea en efectivo, con tarjeta o a través de la banca digital, el cliente realiza una única transacción. Con este modo de pago no se establece una relación entre el vendedor y el comprador; el comprador compra un producto una vez y la relación comercial termina ahí.

¿Qué es un pago recurrente?

Los pagos recurrentes son transacciones que se efectúan de manera repetida y periódica a lo largo de un tiempo determinado. El importe y el plan de pagos pueden ser fijos o variables, pero siempre deben comunicarse con transparencia al cliente.

Tipos de pagos recurrentes

La clase de producto o servicio que ofrezcas puede darte una indicación de qué tipo de pago recurrente es más apropiado para tu negocio:

Los pagos recurrentes fijos son transacciones en las que el cliente paga una cantidad fija y constante en cada ciclo de pago. En otras palabras, el cliente ejecuta pagos del mismo importe a lo largo de la duración del acuerdo, servicio o suscripción.

Los pagos recurrentes variables son transacciones en las que el importe puede variar en cada ciclo de pago. Los pagos recurrentes variables suelen oscilar de un período de pago a otro en función del uso que haga el cliente del servicio.

Cómo funcionan los pagos recurrentes

La forma más sencilla de utilizar un sistema de pagos recurrentes es a través de un proveedor de servicios de pago, como GoCardless. Nuestro servicio se encarga de gestionar los pagos electrónicos durante todo el proceso: desde la creación de facturas recurrentes, hasta el procesamiento seguro de los pagos y el ingreso de los fondos en la cuenta de tu negocio.

Cómo benefician los pagos recurrentes a tu negocio

Los pagos recurrentes están ganando adeptos en el mundo del comercio electrónico: no solo simplifican todo el proceso de facturación para tu negocio, sino que además ofrecen una experiencia de compra cómoda a tus clientes. Estas son las principales ventajas de utilizar un gestor de cobros recurrentes como GoCardless:

Agilizar las transacciones

Como la facturación recurrente se realiza de forma automatizada, no requiere apenas mantenimiento. Con GoCardless ya no tendrás que perseguir los impagos ni dedicar tiempo a crear facturas: GoCardless lo hace todo por ti. Una vez que hayas establecido el plan de pagos inicial y tu cliente acepte el calendario de pagos, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta bancaria de tu empresa.

Ahorrar tiempo

La facturación recurrente supone un gran ahorro de tiempo y energía para ti y tus clientes. GoCardless reduce al mínimo el tiempo dedicado a la facturación y las tareas administrativas.

Mejorar el flujo de caja de tu negocio

El cobro mediante pagos recurrentes también te ayuda a solucionar el problema de la falta de liquidez, ya que garantiza una mejor gestión de cobro de tu empresa. Con el panel de control online de GoCardless puedes ver y administrar el pago de tus facturas para tomar decisiones financieras más informadas.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.