Sistemas de micropagos online

El sistema de micropagos online es una soluci�ón que permite efectuar transferencias de pequeñas cantidades de dinero, que no suelen superar los 10 euros. Los micropagos se utilizan para compras de productos y servicios desde el Smartphone, por ejemplo, la canción de un disco, un artículo de periódico o donaciones a ONG.

Los micropagos se han implementado para hacer frente a las comisiones mínimas que cobran los bancos si elegimos pagar con tarjeta. El sistema requiere que el usuario compre con antelación el dinero que va a utilizar y lo suba a una cuenta de prepago que se va recargando a medida que se gasta.

Se trata de una solución que está cada vez más extendida en la red puesto que es bastante común la compra de pequeños productos digitales como artículos, canciones, informes y vídeos. El principal objetivo de los sistemas de micropago es hacer que los usuarios acaben optando por la suscripción, un modelo de negocio que arrasa en popularidad y que ha llegado para quedarse.

El término “micropago” se introdujo en la década de 1960 y fue acuñado por el futurista Ted Nelson para referirse a una forma de pagar los derechos de autor individuales sobre el contenido digital.

Cómo funcionan los micropagos

Puede haber dos tipos de sistemas de micropagos por internet: el pago mediante operador telefónico, el pago por SMS y el pago por llamada.

En el primer caso, nuestro operador telefónico se encargará de efectuar el pago y luego nos lo cargará en la factura periódica del servicio. Si en lugar de tener un contrato tenemos una tarjeta de prepago, nos descontarán el importe del saldo que tengamos en ella.

Si optamos por el pago por llamada, tendremos que llamar a un número Premium y luego, al igual que en el caso anterior, nuestro operador nos cobrará el importe, bien mediante la factura, bien a descontándolo del saldo de nuestra tarjeta de prepago. Este tipo de pago tiene dos modalidades:

Pago único. Al realizar la llamada, se nos cobrará la cantidad que nos han informado. Pago por duración. Se nos cobrará en función de la duración de la llamada.

Sin embargo, existe una normativa que regula el uso y el funcionamiento de estos tipos de números. La llamada no podrá durar más de 30 minutos y a partir de ahí se cortará. Además, debe contener una locución de menos de 20 segundos que explique al usuario las condiciones de pago, el precio, y que informe de la identidad del titular para posibles reclamaciones. Si el usuario interrumpe la llamada durante la locución, no se le cobrará nada.

El pago por SMS funciona de la misma forma. El sistema genera un código que el usuario debe incluir en el SMS que envía para obtener el servicio. Es fácil identificar un número Premium porque contienen 5-7 cifras y el primer dígito corresponde al servicio y al precio que se aplica.

Por qué los micropagos representan una ventaja para las empresas

La ventaja principal de los sistemas de micropago es que permiten a las empresas y a los profesionales ganar dinero por productos y servicios que en general son difíciles de monetizar, por ejemplo, vídeos y artículos de blog.

Gracias a estas plataformas, los usuarios pueden efectuar pagos puntuales sin la necesidad de comprometerse a transacciones recurrentes. De esta manera, la empresa puede ofrecer al usuario una experiencia de compra positiva y convertirlo en cliente habitual.

Ventajas de un monedero virtual

Un monedero virtual es una plataforma para guardar dinero electrónico. Suele utilizarse con las criptomonedas, aunque también existen monederos que almacenan dinero tradicional, a través de tarjetas de crédito y débito.

Gracias a esta solución, podremos enviar y recibir dinero, y gestionarlo con un identificador y una contraseña.

Para recargar el monedero, se puede recurrir a una transferencia, utilizar una tarjeta o cualquier método que hemos mencionado anteriormente.

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