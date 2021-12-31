Qué es Compra ahora y paga después

Si sueles comprar en línea, probablemente habrás oído hablar de este modelo que está triunfando cada vez más entre los usuarios de tiendas y plataformas online. Se trata del sistema “Compra ahora y paga después” o BNPL, por sus siglas en inglés.

En este artículo, explicamos en qué consiste, cómo funciona exactamente y por qué supone una gran ventaja para tu e-commerce.

Qué es el modelo “Compra ahora y paga más tarde”

Es un modelo muy en boga entre los Millennials y las generaciones Z y consiste en comprar lo que uno desee y pagarlo más tarde de manera flexible, sin que el gasto comporte un sacrificio para el consumidor. No es tan diferente de las comunes opciones de crédito, sin embargo, el aspecto innovador es la falta de intereses en las transacciones.

Gracias a este sistema, el usuario paga por su compra una vez que tenga el producto en sus manos y haya podido comprobar que cumple efectivamente con sus expectativas.

¿Cómo funciona el método “Compra hoy y paga después”?

Como ya se ha mencionado, este sistema es conveniente porque no hay intereses (o si los hay son muy bajos) y el usuario abona solamente la cantidad del precio del artículo.

Pero entonces, ¿cómo se benefician las tiendas y las Fintech? Las empresas consiguen la mayor parte de las ganancias a través de los minoristas, y cobran una comisión a las tiendas que pueden pagar hasta el 3,4 % de cada transacción.

Según Klarna, la mayor App que te permite pagar en tres plazos sin intereses ni comisiones, los minoristas que optan por este servicio han registrado un aumento de casi el 45 % en el valor medio de los pedidos.

Cuando hayas implementado tu sistema para cobros recurrentes, el usuario podrá elegir su modalidad de pago favorita y optar por dividir el precio de la compra en cuota o aplazar el pago íntegro hasta 15 o 30 días más tarde.

Modalidades de pago

El objetivo del “Compra ahora, paga después” es que comprar sea fácil y conveniente, aunque el usuario tenga ingresos bajos.

Este modelo ofrece, por lo general, dos alternativas de pago:

· Pago en cuotas: se trata de fraccionar el coste total del artículo en pequeños pagos mensuales.

· Pago íntegro diferido: consiste en conseguir el producto y pagarlo dentro de 30 días en una única cuota.

Las condiciones de financiación varían según la aplicación o la plataforma que se utilice, pero por lo general, los pagos se suelen fraccionar en tres o cuatro cuotas. La primera la recibes justo después de realizar la compra, mientras que las otras cada dos semanas o 30 días.

Las ventajas para tu e-commerce

Al elegir el método “Compra ahora y paga más tarde”, crearás una especie de vínculo con los usuarios quienes, al verse beneficiados, querrán seguir comprando de tu tienda.

La principal ventaja para el titular de la tienda es la de recibir el pago íntegro, a pesar de que el cliente pague en cuotas.

Los pagos flexibles casi siempre son garantía de éxito y tienen la capacidad de convertir a un usuario en cliente habitual puesto que incrementarían las ventas. Además, al ser seguros, transmiten cierta tranquilidad al cliente que tendrá el tiempo suficiente para reunir la cantidad de dinero necesaria.

Además, es un método que permite mantener la competitividad ya que numerosas tiendas online aceptan la opción del pago aplazado.

Según algunas estadísticas, la tasa media de abandono de carrito se sitúa entre el 60 % y el 80 %. El 6 % de estos usuarios abandona la cesta porque no tiene a disposición suficientes modalidades de pago o porque los costes asociados con la compra, por ejemplo los gastos de entrega, son demasiado elevados. El método “Compra ahora y paga después” proporciona esa confianza que el usuario necesita a la hora de realizar su compra ya que estará cierto de que recibirá el valor de su dinero.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes.

Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.