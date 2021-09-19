El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable en el día a día. Desde pedir comida a domicilio, consultar el tiempo, leer las noticias, enviar un email o incluso ver una película, utilizamos el móvil para todo. No obstante, gran parte de las transacciones comerciales siguen ocurriendo en tiendas físicas.

Con una previsión poco prometedora para el futuro de los pagos en efectivo, ¿qué pueden hacer los negocios para adaptarse a este cambio?

¿Cómo puedo recibir pagos móviles?

Se considera un pago móvil a cualquier pago que el cliente efectúa con su smartphone en vez de efectivo o una tarjeta física. Dentro de los pagos móviles existen dos categorías dependiendo del tipo de tecnología en cuestión: los pagos por proximidad y los remotos.

Los pagos por proximidad o sin contacto, más conocidos como contactless, emplean una tecnología inalámbrica de corta distancia (NFC por sus siglas en inglés) para transferir la información de pago entre el teléfono móvil y un terminal compatible. Los datos de la tarjeta del cliente se almacenan en una cartera digital o wallet (como Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay). El cliente selecciona la tarjeta y acerca el dispositivo al terminal para realizar el pago.

Los pagos remotos se efectúan a través de internet o de una aplicación móvil. El pago se hace a través de una pasarela de pago donde se introducen manualmente los datos de la tarjeta, o mediante un servicio como PayPal. Otros tipos de pagos remotos son las transferencias hechas desde una app de banca móvil, ya sea entre particulares o para pagar facturas.

GoCardless te ayuda a preparar tu negocio para recibir pagos móviles. La página de cobros funciona con cualquier navegador de internet y permite los pagos a través del móvil o la tableta.

La tendencia de los pagos móviles en España

Si bien la tendencia a la digitalización ya era firme en todo el mundo, en 2020 se ha visto acelerada a causa de la crisis sanitaria global. Según refleja Minsait en su informe de tendencias de pago publicado a principios de 2021, desde el inicio de la pandemia siete de cada diez españoles han abandonado los pagos en efectivo y cerca del 30% ha evitado hacer retiradas de efectivo en cajeros.

La conveniencia de los pagos contactless los convirtió en el método de pago recomendado por la OMS para reducir el riesgo de transmisión del virus al manipular tarjetas, monedas y billetes. Con estas directrices, el 78% de los españoles asegura que ya utiliza la tecnología contactless para pagar en los comercios, incluso para pequeños importes donde antes predominaba el uso de efectivo.

Otra de las grandes tendencias que se ha disparado en 2020 es el comercio electrónico. El smartphone se ha convertido en el dispositivo más utilizado para hacer compras a través de internet. España lidera este crecimiento en Europa, con un 60% más de compras en 2020 frente al 50% registrado en 2019. Según apunta Miguel Ángel Prieto, director de Minsait Payments, en 2020 el 42% de los españoles se atrevió a comprar por internet por primera vez o incrementó la frecuencia de sus compras.

¿Cuáles son las ventajas de aceptar pagos móviles?

Los clientes no son los únicos que se benefician de poder pagar a través del móvil. Como empresario, la posibilidad de aceptar pagos en cualquier momento y lugar te permite llegar a tus clientes sin importar dónde estén. Ofreciendo una experiencia de compra cómoda y sencilla es más probable que un cliente vuelva a recurrir a tus productos y servicios, lo que repercute en un mayor volumen de ventas y de beneficios para tu negocio.

La rapidez y eficiencia de los pagos móviles permiten realizar los cobros mucho más rápido, reducir las gestiones administrativas y mejorar el flujo de caja de tu negocio. Gracias a ello se consigue acortar las largas esperas desde la fecha de la venta o el servicio, a la emisión de la factura y el pago final del cliente.

En GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.

Siempre a tu disposición

GoCardless ofrece servicios financieros rápidos y seguros para empresas. Descubre cómo podemos ayudarte con la facturación y cobros recurrentes o ponte en contacto con nuestro equipo de expertos para obtener más información.