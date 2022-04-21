Ventajas de las transferencias periódicas

Una transferencia periódica es un método sencillo para efectuar pagos automáticos desde una cuenta bancaria. El titular de la cuenta solo tiene que autorizar a su banco para programar el envío de una cantidad de dinero determinada en intervalos regulares.

Las empresas que cobran pagos regulares, como servicios de suscripción o pagos a plazos, pueden cobrar sus facturas mediante transferencias periódicas. En este artículo te explicamos las ventajas e inconvenientes de cobrar a tus clientes con este método.

¿Qué es una transferencia periódica?

Una transferencia periódica (también llamada transferencia ordinaria u orden permanente) es un tipo de pago automatizado que permite a una persona o empresa dar instrucciones a su banco para enviar una cantidad fija de dinero a intervalos programados. El pagador es quien controla la transferencia periódica: de él depende configurarla, fijar el importe y programar la frecuencia de los pagos. Las transferencias periódicas suelen programarse para un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, el día 15 de cada mes durante un año) o hasta que se cancelan.

Una transferencia periódica no es lo mismo que la domiciliación bancaria. Como es el cliente quien establece los pagos, es él quien debe introducir el importe y la frecuencia de pago y asegurarse de que los datos de la cuenta del beneficiario son correctos.

Algunas pymes utilizan las transferencias periódicas para cobrar los pagos regulares de sus clientes. Recibir una transferencia periódica no suele tener ningún coste y, una vez que la transferencia se ha configurado, podrás tener la tranquilidad de que vas a cobrar los pagos automáticamente y a tiempo.

¿Cómo funcionan las transferencias periódicas?

Cualquier persona o empresa con una cuenta corriente puede programar una transferencia periódica, ya sea por internet, desde la aplicación del banco o acudiendo a una sucursal. Solo hace falta aportar los datos de la cuenta beneficiaria para autorizar el pago.

Una transferencia periódica se diferencia de la domiciliación bancaria en que es el pagador quien autoriza al banco a «enviar» los fondos a la cuenta de otra persona u organización. En cambio, en la domiciliación bancaria, el beneficiario del pago pide permiso al pagador para «sacar» los fondos de su cuenta de forma recurrente.

Dado que es el pagador el que configura los pagos, ten en cuenta que el cliente los puede cambiar o cancelar sin notificarlo, por lo que tendrás que confiar en que no interrumpirá los pagos sin ningún motivo.

¿Cuándo se usan las transferencias periódicas?

Las transferencias periódicas se utilizan para efectuar pagos regulares y recurrentes de una cantidad determinada que no varía de un mes a otro. Algunos de los ejemplos más habituales son:

Pagar el alquiler o la hipoteca

Pagar las cuotas periódicas de los servicios de suscripción

Hacer pagos recurrentes a familiares o amigos (por ejemplo, al dividir gastos)

Pagar por servicios profesionales

Para las empresas, también puede ser conveniente pagar ciertos gastos fijos mediante transferencias periódicas, como el alquiler del local o el servicio de limpieza.

Ventajas e inconvenientes de las transferencias periódicas para las empresas

Las transferencias periódicas son muy útiles. El cliente únicamente tiene que configurar el pago una vez para que empiece a procesarse de manera automática, lo que es mucho más conveniente que tener que acordarse de pagar las facturas cada mes.

Sin embargo, las transferencias periódicas no son la única forma de realizar pagos bancarios automáticos y, además, presentan algunas limitaciones. A continuación te resumimos cuáles son las ventajas e inconvenientes de cobrar tus facturas mediante transferencias periódicas.

Ventajas de las transferencias periódicas

El cliente se encarga de programar el pago y gestionar el trámite con el banco, dejándote más tiempo libre para dirigir tu negocio.

Apenas tienen coste alguno. Las transferencias periódicas suelen ser gratuitas o conllevan una comisión muy baja.

Son útiles para recibir pagos fijos, ya que una vez que el cliente autoriza la transferencia periódica, puedes confiar en que recibirás la cantidad fijada en las fechas acordadas.

Como el cliente no tiene que intervenir para enviar el pago manualmente cada mes, hay menos riesgo de acabar teniendo que reclamar tus facturas impagadas.

Inconvenientes de las transferencias periódicas

Las transferencias periódicas requieren que el cliente actúe y programe la transferencia, por lo que dependes del cliente para empezar a recibir los pagos.

No recibirás ningún aviso si un pago falla o se cancela. Tendrás que comprobar personalmente tu cuenta bancaria y luego identificar al cliente para reclamar el pago.

Tendrás que seguir revisando manualmente si tu cliente te ha pagado y conciliar los pagos recibidos con las facturas pendientes, lo que supone un mayor esfuerzo administrativo.

Las transferencias periódicas solo son útiles para los pagos de importe y frecuencia fijos, ya que tu empresa no tendrá autorización para modificarlos si varían.

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Las empresas con una clientela pequeña y de confianza pueden beneficiarse de recibir los pagos mediante transferencias periódicas, siempre que estos sean de una cantidad y ciclo de pagos fijos.

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