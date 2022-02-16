Cómo mejorar el flujo de caja de tu negocio

Un flujo de efectivo positivo es fundamental para la salud financiera de tu negocio. Según el último barómetro del consejo de Gestores Administrativos, el 26 % de las pymes españolas sufren problemas de liquidez. Un 13 % de las pequeñas y medianas empresas no están pagando a sus acreedores y el 27 % de los negocios tienen clientes morosos.

Hay muchas formas de mejorar el flujo de tesorería de tu negocio, pero el proceso no siempre es tan intuitivo. En este artículo te mostramos algunas de las mejores técnicas para mejorar el flujo de caja de una empresa.

Qué es el flujo de efectivo de un negocio

Antes de empezar a aplicar estrategias, hay que entender qué es el flujo de efectivo.

También conocido como flujo de caja, o cash flow en inglés, es la cantidad neta de efectivo que entra y sale de tu negocio en un período determinado. Un flujo de caja positivo significa que se ha ingresado más dinero del que se ha gastado. Por el contrario, cuando está en negativo, significa que los gastos han sido mayores y que las reservas de dinero en efectivo se están agotando.

La importancia de mejorar el flujo de efectivo

El flujo de efectivo revela mucho sobre la viabilidad de una empresa. Tanto los inversores y los prestamistas como los propios empresarios utilizan esta métrica, pues es una de las formas más eficaces de saber si una empresa es rentable o no.

Si se emplean bien, las estrategias para optimizar el flujo de efectivo permiten saber con exactitud en qué momentos del mes está previsto que entre o salga el dinero de la cuenta bancaria.

Consejo: en el panel de control de GoCardless puedes ver y modificar los pagos recurrentes y puntuales que has configurado para tus clientes. Así sabrás en todo momento qué pagos has recibido, cuáles están pendientes y la fecha de pago prevista.

5 estrategias para mejorar el flujo de efectivo

Para mantener tu negocio a flote, es importante que haya un flujo de caja positivo. A continuación te ofrecemos cinco estrategias para ayudarte a mejorarlo.

Optimizar gastos

Examina detenidamente tus gastos actuales. Comprar suministros y reponer el inventario es fundamental para tu negocio, pero ¿estás gastando más de lo debido?

Algunos proveedores, especialmente aquellos con los que se tiene una buena relación, pueden ofrecer descuentos por comprar al por mayor. Contempla también la posibilidad de alquilar los equipos de maquinaria o vehículos nuevos en lugar de comprarlos. El leasing puede ayudarte a conseguir la tecnología más avanzada y eficiente sin tener que gastar mucho dinero.

Revisar tus términos de pago

Procura estar al día en la gestión de tus facturas. Cuanto más rápido envíes las facturas, antes entrarán los pagos. No dejes de recordar a tus clientes las fechas de vencimiento para evitar retrasos.

Si tienes problemas frecuentes de impagos, conviene revisar las condiciones de pago. Muchos negocios siguen utilizando el tradicional plazo de pago de 30 días, pero hay otras opciones. Perfecciona tu proceso de cobro de las deudas y envía avisos automáticos a los clientes morosos.

Facilitar el pago a los clientes

Para mejorar el flujo de efectivo de las operaciones, revisar el proceso y las formas de pago puede ser un método muy eficaz. La domiciliación bancaria es uno de los métodos de cobro más seguros y fiables y te permite tener el control de elegir cuándo y cuánto te pagan los clientes.

Consejo: los sistemas de pago automáticos como GoCardless reducen los trámites administrativos para el cliente, que suelen ser la causa de la mayoría de retrasos. Con la domiciliación bancaria, siempre recibirás tu dinero a tiempo, ahorrándote el estrés y el mal rato de tener que enfrentarte a clientes que no pagan.

Modificar tus precios

Cuando la liquidez escasea, puede ser hora de plantearse una subida de precios de tus productos o servicios.

Es importante encontrar el equilibrio entre mantener unos precios competitivos y recibir un pago justo por el gran trabajo que realizáis tú y tus empleados. Al fin y al cabo, el objetivo es vender, pero también obtener beneficios. Si tus precios son demasiado bajos, quizá estés desvalorizando tu trabajo.

Adoptar un programa de facturación en la nube

Adoptar un programa de facturación en la nube como Xero es otra manera eficaz de mejorar el flujo de efectivo. Así podrás acceder a la información y conocer tus previsiones de liquidez en tiempo real. GoCardless te ofrece la posibilidad de integrar nuestro servicio con tu software favorito para cobrar tus facturas de forma rápida y segura y conciliar las transacciones al instante.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas reclamando el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.